Así fue la jornada de Segunda RFEF: crónicas, puntuaciones e imágenes de los partidos

El Langreo acusó las bajas y cayó en casa de un recuperado líder Unión Adarve. Los goles claves al inicio y final de la primera parte rompieron la oposición langreana. Portero abrió el marcador en la primera jugada de peligro madrileña y Mayorga, de cabeza tras córner, sentenciaba antes del descanso. Portero lograba su doblete después del paso por vestuarios y Gallardo empujó a gol el balón estrellado en el palo por parte de Andrei. Rabii dio otro aire al Langreo e incluso reclamó alguna pena máxima en el área local, pero el contundente 4-0 resultó definitivo.

La cruz de las lesiones condicionó al Langreo, ya que Samuel Baños no pudo contar con Álvaro García y Pana. Además, el encuentro empezó de la peor forma posible cuando en el minuto 3 un balón en largo a Portero cogía a Adrián Torre adelantado y el delantero local de precisa vaselina lograba el primer tanto. Mazazo que no vino solo, ya que Gonzalo se lesionó y tuvo que ser sustituido por Álex Sánchez. Samuel intentaba reactivar a su equipo tras el gol encajado. Al cuarto de hora pudo llegar el empate, pero el córner sacado por Lobato lo remataba Junior de cabeza fuera. También Dorian probó suerte con un disparo que golpeó en la zaga local. El Adarve se mostraba cómodo con el balón y Maganto remató un par de veces por encima del larguero. Justo antes del descanso llegó el 2-0, cuando un córner botado por Calleja lo remataba con la testa Mayorga lejos del alcance de Adrián Torre.

Para la segunda parte, el técnico langreano sentó a un inédito Peli por David. El Langreo volvía a hincar la rodilla ante la efectividad madrileña, ya que en la primera ocasión hubo un pase en largo a Portero, que se marchaba por velocidad de Lobato y Álex Sánchez y batía por bajo al meta asturiano.

En el 51, falta visitante que Lobato ajustaba al palo izquierdo de Dani Simón. Mientras, el Adarve lograba el cuarto. Falta botada por Channarong, remata Andrei al palo y el rechace le quedaba perfecto a Gallardo para disparar a gol. El Langreo no se rindió y Lavsamba se la dejó de cara a Angelito, que disparó y con el viento hizo un extraño el esférico, obligando a intervenir al meta local. La entrada de Rabii dio mordiente al Langreo y fue derribado un par de veces en el área, reclamando penas máximas al árbitro que no las consideró como tal.

Samuel Baños / Entrenador del Langreo

Samuel Baños resumió el encuentro diciendo que “vinimos con la gente muy justa. Estábamos casi sin centrales, en la primera jugada del partido se lesiona Gonzalo y a continuación encajamos el primer gol. En el minuto 45 encajamos el segundo y en el 46 el tercero y así es difícil. Este equipo siempre ha competido, pero las circunstancias eran realmente difíciles”. Sobre el resultado dijo que “ellos han tenido las que han tenido, han acertado y no hay nada que decir”. Respecto al futuro señaló que “este equipo va a competir, vamos a pulir las cosas que tenemos que pulir, a intentar recuperar a gente, que al final es de lo que dependemos porque estamos muy justos, hay muchos lesionados”.

Ceares : Guille Fernández (3); Héctor_Zuazua (1), Álvaro (1), David (1), Edu García (1), Pelayo (1); Medori (1), Orviz (1), Noé Fernández (1), Óscar Fernández (1) y Abraham Ferreres (1).

El Ceares no fue capaz de sacar nada positivo en su visita al campo de Fragoselo, en donde el Coruxo se despedía de su campo de entrenamiento para estrenar dentro de quince días el nuevo césped del campo de O Vao. Un partido en donde el Ceares ofreció poca resistencia, con un Guille que tuvo una gran actuación. Los jugadores vigueses aprovecharon varias ocasiones de gol durante los noventa minutos de juego. Cierto es que el Ceares llegaba con un número importante de ausencias por lesión al encuentro y, de hecho, Pablo Busto solamente pudo hacer un cambio durante el encuentro, ya que como él mismo reconoció en sala de prensa, el resto de jugadores estaban lesionados.

El Coruxo salió con una presión muy alta, casi en la frontal del área del Ceares, que impedía que los asturianos pudieran sacar el esférico con relativa comodidad. No tardaron los vigueses en mandar el primer aviso, cinco minutos, en una primera parte en donde Youssef tuvo un importante protagonismo. El marroquí no obtuvo el premio en sus dos primeros intentos, pero en el tercero conectó un potente disparo que hizo un extraño, descolocando totalmente a Guille, que nada pudo hacer para evitar el tanto.

Fue un primer tiempo en donde los vigueses dispusieron de numerosas ocasiones para sentenciar el encuentro, y en donde Guille intervino en la mayor parte de ellas. Un problema añadido para el cuadro asturiano era lo poco que le duraba el balón en los pies, lo que hacía inútil todos los intentos por sorprender al cuadro vigués. Un Coruxo que logró el segundo tanto tras una buena internada de Chiqui por banda izquierda, que termina con un potente disparo al segundo palo.

Las cosas no mejoraron para el Ceares en el segundo tiempo. El Coruxo mantenía esa presión alta, recuperaba fácilmente el balón, y a los cinco minutos llegaba el tercer tanto, en una combinación entre Chiqui y Youssef por banda izquierda, que mete el balón para que Mateo, llegando desde atrás, marque el tercer tanto.

Con todo solucionado, el entrenador local, Jacobo Montes, hizo los primeros cambios del partido para dar descanso y salvar a los jugadores con acumulación de minutos y con carga de tarjetas. Cierto es que el Coruxo no sufrió, pero todo cambió a poco más de media hora para el final, cuando Marcos ve adelantado a Alberto, colándole el balón por arriba. Un gol que le dio alas a un Ceares que aun pudo marcar pocos minutos más tarde por mediación de Sergio. Fueron las primeras y dos únicas presencias del cuadro asturiano ante la portería de Alberto en toda la segunda parte.

Al final, justa victoria de un Coruxo que ya piensa en la fase de ascenso. Todo lo contrario del Ceares, que se hunde en el fondo de la clasificación.

Pablo Busto // Entrenador del Ceares

El entrenador del Ceares, Pablo Busto, señaló que “sabíamos como contrarrestar al Coruxo, pero creo que nos faltó atrevimiento para salir en la zonas intermedias a por Mateo, por Antón de Vicente. Después, con balón, la idea era filtrar pases interiores, mover al equipo, pero confundimos el juego porque hubo momentos en que llegábamos a la zona de tres cuartos y volvíamos otra vez hacia atrás, lo que nos impidió salir”.

Cambios: Amadou (1)_por Romaric, min. 66. Vity (s. c.) por Matías, min. 76. Keita (s. c.)_por Omar Sampedro, min. 76.

Victoria de prestigio del Llanera, ante uno de los favoritos al ascenso, que además sitúa al equipo de José Luis Rodríguez a un paso de salir de la zona de descenso. Los llanerenses defendieron con orden y garra el gol tempranero de Javi Sánchez, suficiente para sumar la cuarta victoria consecutiva en su campo.

Al Llanera se le puso el partido muy pronto de cara, ya que en el minuto 5 Javi Sánchez mandó a la red de cabeza, en plancha, el balón rechazado por el poste a un remate de Omar Sampedro. A partir de ahí el Llanera, con una línea de cinco atrás, fue dejando pasar los minutos ante un Pontevedra que tocaba de banda a banda para abrir huecos, pero no encontraba a sus rematadores, Rufo y Charles.

Las mejores ocasiones del primer tiempo fueron para Álex González, al que replicó Mapisa, que debutó ayer en la puerta local. Charles también lo intentó en el minuto 26, con un remate que se marchó cerca del poste derecho.

En la segunda parte, el Llanera siguió defendiendo con orden y apenas concedió un par de oportunidades que se perdieron fuera por poco. El Llanera replicó con un remate de Javi Sánchez al lateral de la red y aguantó sin excesivos agobios los últimos minutos.

José Luis Rodríguez // Entrendor del Llanera

El entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez, dio su explicación sobre la buena racha de su equipo, que enlazó la cuarta victoria consecutiva en el Pepe Quimarán: “Se engranó un poco todo porque hay mucha gente nueva a la que le costó más trabajo acostumbrarse el campo”. También destacó la efectividad: “En Salamanca generamos un montón de ocasiones y su portero fue el mejor de la jornada. Esta vez metimos la primera que tuvimos y ganamos el partido. Son las cosas del fútbol”.

“Defendimos muy juntos y la gente trabajó de forma espectacular”, se felicitó Rodríguez, que añadió: “Hicimos un partido defensivamente perfecto y yo creo que ofensivamente también estuvimos bien. A partir del gol se nos hizo más fácil”. Sobre el debut como titulares de Mapisa y Ceínos, el técnico destacó que “estuvieron muy bien los dos, pero es que todo el mundo estuvo a una gran altura. Si seguimos en esta línea vamos a estar muy cerca de la salvación. Estos tres puntos son muy importantes porque te da, además, la sensación de que estás en un gran momento y puedes ganar a cualquiera”.

Marino, 1-Compostela, 0

Marino: Buru (2); Borja Álvarez (3), Trabanco (3), Guaya (2), Dailos (2), Julio Delgado (3); Nacho Matador (2), Lora (2), Guille Pinín (2); Luis Morán (2) y Steven (2).

Cambios: César Suárez (2) por Guille Pinín, min. 65. Sergio Ríos (1) por Steven, min. 73. Omar Álvarez (s. c.) por Nacho Matador, min. 85. Nino (s. c.) por Julio Delgado, min. 85. Emilio Morilla (s. c.) por Luis Morán, min. 85.

Compostela: Pato Guillén (2); Roque (2), Álvaro Casas (2), Matías Vesprini (2);_Pablo Antas (2); Rafa Mella (2), Jordán (2), Fer Beltrán (2), Salado (1); Pablo Durán (2) y Primo (2).

Cambios: Escudero (1) por Primo, min. 65. Parapar (1) por Jordán, min. 65. Josiño (s. c.) por Rafa Mella, min. 80.

El gol: 1-0, min. 76: Borja Álvarez.

Árbitro: Álvarez Rodríguez, comité de Castilla y León. Amonestó, por el Compostela, a Roque.

Miramar: Unos 500 espectadores.