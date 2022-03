Así será "el combate del año" en Oviedo: todos los detalles de la velada de Aitor Nieto

A unos días del combate se dan la mano, comparten confidencias y se fotografían. Se nota feeling. Pasado mañana se estarán soltando directos a la mandíbula. Uno de los grandes combates de boxeo del año, el “Diamond Boxing Night”, tuvo ayer su puesta de largo en el concesionario Adarsa Mercedes-Benz de Siero. En el Palacio de los Deportes de Oviedo se enfrentarán el viernes (a partir de las 19.30 horas) el ovetense Aitor Nieto y el vasco Jon Míguez.

Los dos se disputarán el título de campeón de la Unión Europea, que nunca ha ganado un nacido en la región. Nieto, de 37 años, parecía relajado ayer: “Es la tercera vez que voy a disputar este título y me toca enfrentarme a un rival al que respeto mucho. Es más joven que yo, le saco trece años y espero hacer un buen combate”, dijo Nieto, que ha sido seis veces campeón de España, atesora varios títulos internacionales y suma un total de 33 combates profesionales.

Para Nieto, sin embargo, el combate del viernes será uno de los más especiales de su carrera al tener al alcance de la mano ser campeón de la Unión Europea en su región. “Combatir en casa es una responsabilidad, pero yo tengo que hacer mi trabajo e intentar llevarme la victoria”, dijo Nieto. Su rival el viernes, el vasco Jon Míguez, mostró respeto por su rival. “Doy gracias por tener esta oportunidad que me ha venido tras sufrir y pelear. Me toca enfrentarme a una persona a la que admiro y estoy preparando y con muchas ganas. He entrenado fuerte y estamos preparados”, dijo el púgil. Néstor Domínguez, del equipo organizador del combate, hizo de maestro de ceremonias en la presentación de ayer. “Vuelven las grandes veladas y estamos muy contentos porque tendremos uno de los mejores combates que se pueden disputar en estos momentos. Será un combate histórico porque nunca un título de la Unión Europea se ha disputado en Asturias y hay mucho en juego”. El plato fuerte de la velada será el combate entre Nieto y Míguez, pero habrá mucho más.

Los asturianos Jonathan Alonso, Sergio Fernández y Jesús Lobato también disputarán combates contra otros púgiles. La primera parte de la velada, que empezará a las 19.30 horas, estará dedicada al boxeo amateur, con cuatro combates. “Me siento muy asturiano y después de andar por todo el mundo boxeando me hace ilusión hacerlo aquí. Espero que no falte nadie”, dijo Jonathan Alonso, presente en la presentación.

Las entradas para la velada ya están disponibles y las más baratas cuestan veinte euros.