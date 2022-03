El Avilés apuesta por Davo: renovado hasta 2023

Davo Armengol disfruta del día a día, de cada entrenamiento y de cada partido, y tiene una razón de peso: “Siempre pienso que el actual puede ser el último año que juego, por eso trato de exprimirlo”. Pero la realidad le lleva la contraria. Ayer, el Avilés anunció la renovación de su portero titular hasta el 30 de junio de 2023. Un año más de lo que tenía firmado. A sus 35 años, el ovetense cumplirá su séptima campaña en el Suárez Puerta, en un club que ya considera “mi segunda casa”. “Lo arreglamos en una tarde, las dos partes teníamos claro que queríamos seguir”, explica.

Cumplirá otro año en un lugar diferente para él. “He tenido suerte de estar en clubes que siempre me han tratado muy bien. El Lealtad y el Marino son clubes familiares, donde se hace todo con mucho cariño. El Caudal y el Avilés son más profesionales. Pero en todos ellos he estado muy a gusto”, indica, antes de añadir: “Pero en Avilés llevo ya 6 años y estaré un séptimo y siempre he tenido muy buena sintonía con la ciudad, la afición y la directiva. Es especial”.

Davo admite que ve acercarse el final de su carrera, dice que no sabe cuándo llegará porque “mental y físicamente sigo estando preparado”, pero sí tiene clara una cosa: cuando toque colgar los guantes le gustaría seguir relacionado con el mundo del fútbol. “Estoy sacándome el primer nivel de entrenador, que es necesario si quieres tener el de preparador de porteros, que es la parcela a la que me gustaría dedicarme en un futuro”, explica. También está haciendo las prácticas con el alevín del Avilés.

En estos seis años en el club avilesino, a Davo le ha dado tiempo a ver la evolución de una entidad que, para él, “vive su mejor momento de los últimos tiempos”. Y argumenta su sentencia: “Gol Plus contaba con gente de fútbol, que trataba de que el Avilés subiera un escalón, pero al final eran gestores, no propietarios. Ahora, con Diego (Baeza) y Juan Carlos (Peláez) es diferente, hay un cambio de perspectiva importante. Son los dueños y tratan de que más gente se una al proyecto para que el Avilés siga creciendo. Desde hace dos años creo que el club va en la dirección correcta”.

Lo nota, defiende, en la respuesta de la gente. “Es normal cuando no hay resultados que la afición se desenganche un poco, pero en Avilés la gente responde. Eso es lo que queremos, que el día que perdamos se enfade, sí, pero que siga viniendo al campo a apoyarnos”, expone el ovetense.

Con su contrato asegurado otro año, Davo defiende desde la meta las opciones del Avilés por colarse en la zona noble de la tabla. Con el play-off de ascenso a 7 puntos y el descenso a 2, el guardameta insta a mirar solo al siguiente rival. Después, ya se verá. “La tabla dice que el Arosa (próximo rival liguero) está solo a dos puntos de nosotros, así que no nos podemos fiar. Su gente apretará y tenemos que ser fuertes. Son tres puntos muy importantes, aún queda mucho margen pero creo que serán básicos para saber dónde podemos estar. Creo que son más importantes incluso que los del día del Adarve”.