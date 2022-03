La actuación de la portera Nicole Morales y la gran defensa del Elche fueron demasiado para un Unicaja Banco Gijón que llegó acabó acusando las bajas y el largo viaje en autocar. Las gijonesas fueron a remolque todo el partido y pusieron fin a su gran racha de resultados ante un rival que necesitaba los puntos porque su aspiración es ocupar posiciones de competición europea.

Los primeros minutos fueron de intercambio de goles e igualdad en el marcador hasta que las ilicitanas lograron su prmera diferencia notable, 10-7. No se amilanó el Unicaja Gijón que restableció el empate. Sin embargo llegó entonces una situación que las gijonesas no supieron aprovechar. El Elche se quedó en inferioridad tras una exclusión pero el Unicaja Gijón no solo no logró adquirir ventaja sino que encajó un 2-0 en contra con el que las ilicitanas se pusieron de nuevo por delante y ya no volvieron a perder esa ventaja. Al descanso la ventaja local fue de dos goles, 15-13, y todo abierto para la segunda. En la primera parte destacó la efectividad de la joven Bernabé a la postre la máxima goleadora del partido con 7 tantos.

Pero las gijonesas vieron como el Elche salía lanzado a sentenciar la suerte del encuentro y rápidamente alcanzaron una ventaja de cinco goles que ya resultaron imposibles de recuperar para un Unicaja Banco Gijón que luchó pero se encontró una excelente actuación de Nicole Morales, clave en el resultado final. El Unicaja Banco Gijón llegó a tener el balón para situarse tan solo a un gol pero no acertó y de nuevo el Elche aumentó su ventja.

Además a medida que pasaban los minutos el cansancio hizo mella porque a la ausencia de Lorena Zarco hay que añadir que Palomo llegó tocada y jugó pocos minutos y Sandra Vallina ni siquiera saltó a la cancha. Cristina Cabeza tuvo que medir muy bien las rotaciones aún así Cacheda y Mendoza estuvieron prácticamente todos los minutos en cancha. La central gallega fue la máxima goleadora de su equipo muy bien secundada por Nayla deAndrés que ante los problemas de Palomo tuvo más presencia en ataque.

El siguiente rival del Unicaja Gijón será el Granollers el próximo día 19.

El Balonmano Gijón logró su segudna victoria de la temporada en cancha propia al superar en la tarde de ayer al Cañiza por un apretado 25-23 enb un encuentro igualado y de constantes alternativas en el marcador. Tras una primera parte de sucesivos empates el equipo gallego se fue al descanso coin dos goles de ventaja, 12-14, que aumentó a cinco, 12-17 en la reanudación. Sin embargo las gijonesas reaccionaron al mejorar su defensa y estar más acertadas en ataque para adelantarse, 18-17. De nuevo sucesivos empates hasta el minuto final en el que el Balonmano Gijón logró la ventaja definiva.