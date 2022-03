El Avilés se lleva un buen botín

Arosa: Álex Cobo (2); Javi Fontán (1), Campillo (2), Piay (1), Cotilla (2), Alberto Martín (2), Mon (1), Luis Nuño (1), Porrúa (1), Julio Rey (1) y Luismi (2). Cambios: Diego (2) por Mon, min. 62. Fajardo (0) por Porrúa, min. 78. Real Avilés : Davo (1); Prendes (1), Estellés (2), Morcillo (2), Juanmi Carrión (2), Javi Pérez (2), Vidorreta (1), Hualde (1), Sergio García (2), Natalio (1) y Ródenas (2). Cambios: Perea (1) por Sergio García, min. 63. Díaz (1) por Natalio y Grant (0) por Hualde, min. 74. Árbitro: Bolado Palencia (Colegio cántabro). Amonestó a los locales Mon y Javi; y a los visitantes Estellés, Perea, Morcillo y Díaz. Municipal a Lomba.

El Real Avilés cosechó un punto en el Municipal A Lomba frente a un Arosa que no le puso las cosas fáciles. Con ambos equipos alternándose en el dominio y en las ocasiones en diferentes tramos de juego, la falta de precisión en ataque hizo que el partido concluyera con el 0-0 inicial. El partido comenzó con un Arosa volcado en ataque con el apoyo de su afición. Una mezcla que permitió que a los tres minutos de juego llegase la primera aproximación de peligro. Un centro de Cotilla desde la banda izquierda fue rematado por Nuño en el segundo palo, jugador que se enfrentaba a su ex equipo y buscaba hacer válida la famosa “ley del ex”.

Sin embargo, una buena actuación de Davo evitó que subiese el primer tanto en el marcador nada más comenzar el partido. Instantes después, el propio Nuño centró desde línea de fondo para que rematase Luismi en plancha desviado. A partir de la media hora de juego, poco a poco, fue despertando el conjunto visitante, a través de largas posesiones y juego combinativo en el centro del campo. Un gran pase para Ródenas pudo suponer el 0-1, pero Álex Cobo intervino magníficamente tras un buen disparo. Los pupilos de Jorge González Astu despertaron y, tras un córner, Estellés la peinó en el primer palo y Morcillo no conseguía ver puerta tras un remate solo en línea de gol. Acabó disparando a manos del guardameta teniendo toda la portería disponible.

Poco a poco el guion fue cambiando y el Arosa esperaba atrás, gracias a la presión del Avilés. Tras una pérdida de balón en el centro del campo por parte local, Natalio intentó abrir el marcador desde medio campo al ver adelantado a Cobo. Minutos después, una internada de Carrión por banda izquierda terminó con un mal remate de Ródenas. Iban avisando los asturianos a un Arosa que necesitaba el descanso.

Tras el paso por vestuarios, todo seguiría tal y como terminó la primera mitad. El Real Avilés era muy superior al Arosa. Sergio García tuvo la primera de este segundo tiempo con un disparo cruzado desde el borde del área. Con pocas opciones de ataque, los locales tan solo buscaban balones en largo a su delantero Luismi, muy solo ante la defensa asturiana. Sin embargo, parecía suceder lo mismo que en la primera mitad. El guion iba a cambiar radicalmente con el paso de los minutos. Un error de Davo no pudo ser aprovechado por Porrúa. A partir de esta acción de peligro, fue el Arosa quien dispondría de las mejores ocasiones. Luismi y Alberto Martín no se entendieron cuando el primero asistió al segundo en vez de disparar. Tras varios acercamientos locales, el Real Avilés consiguió calmar las aguas revueltas. Ródenas probó fortuna desde la frontal del área, pero sin éxito, y Perea también la tuvo tras una gran galopada, pero tampoco encontró portería su golpeo. Con un Arosa esperando atacar al contragolpe, consiguió que las acciones visitantes no llevaran peligro en los minutos finales y que el resultado inicial de 0-0 se certificase con el pitido final.

El Marino cae con honor

Móstoles: Tejero (2); Paco Torres (2), Mantovani (3), Alexander (3), Fernando (2); Calarge (2), Chupe (2), Ledesma (3); Portilla (2), Álvaro Sánchez (3) y Abel (2). Cambios: Carrasco (1) por Paco Torres, min. 73. Irizo (1) por Abel, min. 73. Tito (1) por Portilla, min. 80. Romera (1) por Chupe, min. 80. Álex Alonso (s.c.) por Fernando, min. 89. Marino: Buru (1); Nino (1), Trabanco (1), Guaya (1), Dailos (1), Julio Delgado (1); Lora (2), Nacho Matador (1), Guille Pinín (1); Luis Morán (1), Steven (2). Cambios: Morilla (1) por Trabanco, min. 70. César Suárez (1) por Nacho Matador, min. 70. Sergio Ríos (1) por Guille Pinín, min. 77; Omar Álvarez (s. c.) por Luis Morán, min. 83. y Diego Díaz (s. c.) por Julio Delgado, min. 83. Goles: 0-1, min. 44: Steven. 1-1, min. 60: Portilla. 2-1, min. 72: Ledesma. Árbitro: Abril Portillo (Comité Murciano). Amarilla a los locales Mantovani, Paco Torres, Álex Alonso; y a los visitantes Steven y Dailos. El Soto: 420 espectadores.

El Marino cayó derrotado ayer ante el Móstoles pese a lograr adelantarse en el marcador en un disputado partido. El delantero Steven volvió a ver puerta y adelantó a los visitantes en la última jugada de la primera parte con un disparo potente desde la frontal del área. Los mostoleños dominaron más la segunda parte y Portilla igualó la contienda con un disparo raso cruzado ante el meta Buru. Ledesma, con una potente volea desde la media luna del área visitante, logró la remontada madrileña en la segunda parte, que deja al Marino en descenso una semana más pese a protagonizar un buen partido.

El choque comenzó sin dominador claro, pero pasados los minutos empezaron a animarse ambos conjuntos en busca de un gol inicial que fuese clave en el partido. El primero en aparecer fue el Marino, con un disparo de Luis Morán a los ocho minutos que fue atrapado por Tejero. La primera parte terminó con un centro por la izquierda de Luis Morán que enganchó Steven en la frontal del área y que por raso superó a Tejero. Al descanso 0-1.

El Marino no se conformó con mantener el resultado e intentó meter el segundo que le diese tranquilidad. A los cinco minutos de la segunda parte Steven reclamó un penalti tras un choque con el exoviedista Mantovani que no fue señalado por el árbitro. Poco después fue Luis Morán el que probó fortuna desde el centro del campo, pero su tiro fue detenido por Tejero.

A la hora de partido llegaría el empate del equipo local, gracias a una contra que terminó con un pase en profundidad de Álvaro Sánchez a Portilla, que superó al meta Buru con un disparo raso cruzado. El portero del Marino salvó poco después un mano a mano con Álvaro Sánchez. El conjunto local ganó metros y en el 72 Ledesma enganchó un zapatazo en la frontal del área que superó a Buru sin remedio. Mazazo para el Marino. El Móstoles, desde ese gol, se echó atrás para mantener el resultado favorable y el 2-1 resultó definitivo.

El Langreo, a ceros

Langreo: Adrián Torre (1); Ebea (2), Samba (2), Lobato (3), Álvaro García (2), Angelito (2), Peli (2), Juan López (1), Junior (2), Pana (2) y Dorian (2). Cambios: Jorge Hernández (1) por Peli, min. 60. Ajuchi (s. c.) por Dorian, min. 77. Navalcarnero: Aitor González (1); Aitor Núñez (2), David Uña (2), Fratelli (2), Dani Hernández (2), Miki Muñoz (2), David Rodríguez (1), Álex Gil (2), Busi (2), Navarro (2) y Ontiveros (3). Cambios: Raúl Beneit (1) por Álex Gil,min. 60. Marcos Mendes (1) por Ontiveros, min. 69. Fran Pérez (s. c.) por Navarro, min. 86. Árbitro: Quintairos Rial, Comité Gallego. Tarjetas, por el Langreo, a Álvaro García y Peli; y por el Navalcarnero, a David Uña, Fratelli, Miki Muñoz, Busi, Marcos Mendes y Raúl Beneit. Nuevo Ganzábal: Unos 600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el socio del Langreo Arturo Fermín Ezarra.

Las perspectivas eran malas para el Langreo, que afrontaba el partido frente al Navalcarnero, uno de los aspirantes al ascenso, con muchas bajas, especialmente en defensa. Y aguantó el equipo de Samuel Baños, agarrado a su fortaleza en Ganzábal, al esfuerzo colectivo y también al desacierto del rival, que incluso desperdició un penalti. Al final, un punto que puede ser importante, a la vista de la igualdad en la clasificación.

El Langreo estuvo a punto de sorprender al Navalcarnero con una llegada de Pana en el minuto 6 que acabó, tras un gran control, en un remate que se marchó rozando el poste. Pero a partir de ahí, como era de esperar, el Navalcarnero se hizo con el control del partido y obligó al Langreo a defenderse, condicionado por las bajas en la última línea. Hasta tal punto que Samba tuvo que jugar de central, junto a Lobato, en muchas ocasiones con el apoyo de Peli.

Un momento clave del partido llegó en el minuto 19, cuando Ebea comete un penalti inocente a Álex Gil. Lo ejecutó el propio Gil, el balón pegó en el larguero y el mismo jugador del Navalcarnero envió el rechace a la red, por lo que el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Pese al golpe moral, el equipo madrileño siguió intentando adelantarse en el marcador y a la media hora Ontiveros remató muy cerca del larguero.

Como ocurriera en el comienzo del partido, tras el descanso la primera fue para el Langreo, con un centro de Álvaro García que se paseó ante la puerta de Aitor González sin que Dorian llegase al remate. Samuel fortaleció el centro del campo con la entrada de Jorge Hernández por Peli y Pana volvió a crear peligro, aunque sin acierto en el remate.

También el técnico del Navalcarnero movió sus fichas y Raúl Beneit, recién ingresado en el campo, obligó a Adrián Torre a una gran parada. Un minuto después, Marcos Mendes, otro de los cambios, también obligó a trabajar al portero azulgrana. En el minuto 81 replicó el Langreo con un remate alto de Ajuchi y los últimos instantes se vivieron con mucha tensión. En el añadido, un disparo de Marcos Mendes pegó en la espalda de Samba y se fue a córner, pero el árbitro señaló el final.