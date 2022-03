Un campeón en tierra de nadie: el Bádminton Oviedo consigue la permanencia

Alivio por un lado, desilusión por otro. El Bádminton Oviedo consiguió ayer una gran victoria ante el Benalmádena (7-0) y evitó cualquier riesgo de descenso, pero el triunfo del Arjonilla ante el Ravachol impidió al equipo ovetense entrar en las eliminatorias por el título de División de Honor. De esta forma, el CBO, vigente campeón de liga, da por terminada la temporada de forma prematura, a mediados de marzo. Tras el partido, el director técnico del club, César González, se mostró “muy contento por haber conseguido el objetivo de la permanencia un año más y en parte apenado por no haber conseguido el play-off por el título, puesto que los jugadores se lo merecían después del gran trabajo que demuestran día a día. En el polideportivo Manuel Novo de Tudela Agüeria, donde juega esta temporada sus partidos por las obras en el Corredoria Arena, el Oviedo dio continuidad al buen juego que había mostrado en la última jornada frente al Ravachol y no dio opción al Benalmádena. Marcó la pauta el doble mixto, formado por Javier Suárez y Lorena Uslé: triunfo en tres sets ante José Molares y Elena Lorenzo (11-5, 11-8 y 11-7). No fue tan fácil el dobles masculino, en el que Alberto Zapico y Javier Suárez tuvieron que jugar un cuarto set para ganar por 11-5, 11-8, 9-11 y 11-4.

Partidos disputados También se jugaron cuatro sets en el dobles femenino, que se decantó a favor de la pareja ovetense compuesta por Claudia Leal y Lorena Uslé frente a Ainoa Cuervas y Sofía Louis Macsali. Tras vencer las dos primeras mangas por 11-9 y 11-7, la pareja del CBO cedió la tercera (10-11) para sentenciar en la cuarta (11-8). El equipo ovetense completó el pleno en los individuales. Álvaro Leal vencía de forma contundente a Rafa Gálvez (11-6, 11-4 y 11-2) y Laura Álvarez se imponía a Elena Lorenzo en el punto más disputado de la jornada (11-7, 6-11, 10- 11, 11-7 y 11-5). La joven jugadora local se repuso tras verse por detrás en el marcador y remontó en los dos últimos sets. Su compañera Claudia Leal ganó a Macsali en cuatro sets (11-5, 11-10, 7-11 y 11-4) y Uriel Canjura sumó el último punto del CBO ante Vázquez tras perder el primer set (9-11, 11-7, 11-6 y 11-6). “Me gustó mucho la actitud del equipo, de poner al club en lo más alto. Estamos satisfechos con la última jornada, de la que nos llevamos sensaciones positivas, y seguiremos trabajando”, señaló el salvadoreño después de consumarse la victoria por 7-0.