Olle Lundqvist, jugador del OCB: “No solo pienso en los play-offs, sino en mejorar la posición en ellos”

Olle Lundqvist y el Unicaja Banco Oviedo se necesitaban mutuamente. El club buscaba algo de talento tras el debilitamiento de su línea exterior y el jugador precisaba una plataforma en la que desarrollarse después de un largo calvario con su rodilla izquierda. El muñidor de la operación que sacó al sueco de Mallorca y lo colocó en Asturias: el agente vitoriano Igor Crespo, el mismo que lleva a Natxo Lezkano. Lundqvist (Östersund, Suecia, 1999), criado en una familia de baloncestistas, tiene hambre y está convencido de que este OCB aún tiene capítulos brillantes por escribir esta temporada.

–¿Quién le enseñó a jugar?

–Tanto mi padre, que llegó a la selección, como mi madre jugaban profesionalmente, y mi hermana también. Soy de una pequeña localidad del centro de Suecia que tiene mucha historia de baloncesto y tuve la suerte de tener dos grandes entrenadores en mi padre y en Peter Johansson (en la actualidad presidente del Jämtland).

–¿A quién tenía de ídolo?

–Cuando era joven solía ver mucho baloncesto de la vieja escuela. Me encantaban Magic Johnson, Larry Bird, Pistol Pete Maravich... Además, soy un gran fan de los Clippers, así que me marcó mucho Chris Paul.

–Dicen que su juego se asemeja al de Bodiroga.

–Me encantaba, era un jugador asombroso. Ese manejo de balón, esas fintas...

–Lo normal es que las promesas suecas se vayan a Estados Unidos. ¿Por qué optó por venir a España?

–De hecho, mi hermana fue allí y era lo que iba a hacer yo. Pero conocí a Igor Crespo, que me ayudó mucho antes incluso de ser mi agente, hablamos mucho del tema y decidimos que lo mejor para mi progresión era que empezase mi carrera profesional.

–¿Y acertó?

–Ya tenía problemas en la rodilla cuando vine a Ponferrada, en realidad llegué para entrenar y recuperarme, y jugar la temporada siguiente en Canoe. En Ponferrada conocí a Sean (McDonnell), con el que luego coincidí en Mallorca. Es un gran jugador y aún mejor persona, y solo tiene un modo: el de cien por cien. La del Canoe fue una gran experiencia para mí, creo que evolucioné mucho. Jugué con Alberto Martín y con Kabasele, uno de los mejores atletas que he visto.

–Y después a Palma. No les sentó muy bien que los abandonase ahora para fichar por el OCB.

–Estuve de mano cinco meses, pero la rodilla no funcionaba y me fui a Vitoria seis meses para hacer la rehabilitación. No pude jugar mucho allí. Creo que no saben toda la historia, pero tengo un respeto absoluto por cómo se sienten. Las cosas en la vida pasan, y a veces es lo mejor. Les deseo de corazón lo mejor.

–Su comienzo aquí ha sido bueno.

–Estoy muy ilusionado, el primer mes ha sido increíble tanto dentro como fuera de la pista. Tenemos algo especial entre manos y solo pienso no en jugar los play-offs, sino en mejorar nuestra posición dentro de ellos.

–¿Las lesiones han quedado atrás?

–Mucha gente me pregunta, pero me siento bien, cómodo. Llevo dos años casi sin jugar y lo único que pienso es en jugar y en llegar lo más lejos posible con el Oviedo.

–¿Qué le dice a la afición?

–Nos puede ir bien o mal, pero el equipo siempre lucha. Los aficionados agradecen eso y nosotros les agradecemos que aprecien eso. Creo que los aficionados pueden marcar la diferencia para meterse en play-offs. Así de importantes son; de hecho, son lo más importante.

Otro final amargo para el filial de EBA

Amargo sabor de boca le quedó ayer al equipo de EBA, que tuvo muy cerca sumar, ante el Porriño, la sexta victoria de la temporada. Tras retirarse al descanso diez puntos abajo (24-34), el equipo dirigido por Agustín Munárriz realizó un gran tercer cuarto, en el que consiguió igualar el marcador (44-44). En el tramo final del partido se puso por delante (54-52), pero un dos más uno volvió a poner por encima a los gallegos, que se refugiaron en una zona en el minuto final. Chuchi tomó la responsabilidad y lanzó dos triples en buena posición, pero ninguno de los dos encontró su objetivo y el Porriño ganó 54-58. Los azules elevan su balance a cinco triunfos y 20 derrotas. Mario Méndez anotó 15 puntos.