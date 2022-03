Un buen día de la década de los setenta el José Manuel Abascal (Alcedo, Cantabria, 1958) adolescente le dijo a sus padres que le habían ofrecido una beca para poder dedicarse al atletismo. La respuesta familiar no fue lo que Abascal esperaba.

–¿Una beca? ¿Pero a dónde vas a ir tú? No corras mucho, a ver si vas a coger una anemia. Déjate de hacer el tonto y haz algo de provecho.

Abascal le comentó la respuesta a Jenaro Bujeda, el profesor que le inició en el atletismo. “Dile a tu padre que iré yo a verle”. Éste le convenció. Y así, Abascal pudo ir a un centro de alto rendimiento en Barcelona. El resto es historia: el cántabro se convirtió en una leyenda del atletismo y en el primer medallista olímpico español en pista. Su especialidad fueron los 1.500 metros.

Entre otros logros, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles y las platas en pista cubierta en el primer Mundial de Atletismo en Indianápolis y en el de Europa. Méritos que le valieron para ganar el “Premio Príncipe de Asturias” de los Deportes en 1985. Abascal, en plena forma, hizo un amplio repaso de su carrera ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en un acto organizado por Tribuna Ciudadana y moderado por Ana García de Loza, entrenadora de atletismo y escritora, y Javier Gámez, directivo de la asociación.

El exatleta repasó sus principales hitos a través de vídeos e imágenes y contó varias anécdotas sobre su carrera que engancharon al público. Como cuando la marca que le vestía, Nike, le presionó para dejar a su equipo, el Larios. “No querían verse relacionados con el alcohol y me tuve que ir”, explicó. Abascal, que reside en Cataluña, aseguró que ganar la medalla de plata olímpica fue “el mejor día de su vida”.

Y lo explicó. “Poder asomarme a la historia del deporte español fue un gran reconocimiento que me llegó tras once años de mucha lucha, trabajo y disciplina. Yo veo a los chavales de hoy en día y me quedo descolocado. Antes, cuando yo entrenaba, ir al cine cada quince días era algo excepcional. Y entrenábamos a doble turno los fines de semana”. Abascal se mostró muy optimista con la salud del atletismo. “Está muy vivo, hace poco vimos unos Juegos maravillosos y creo que tenemos que seguir en esa línea”, indicó el cántabro, un auténtico pionero que fue leyenda: “No fui alguien excepcional, pero sí un buen atleta”.