"No solo pienso en jugar los play-off, sino en mejorar nuestra posición en ellos". Las declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA de Olle Lundqvist, uno de los últimos fichajes, son un buen termómetro del estado de optimismo que vive el Unicaja Banco Oviedo tras las dos últimas victorias. Hoy (Pumarín, 21 horas) buscará frente al Real Valladolid la tercera para seguir en la pelea por la promoción de ascenso a la Liga ACB. Tras la reacción de su equipo, en buena parte gracias a la aportación de Lundqvist y de los otros dos fichajes, Jorgensen y Atencia, el objetivo del técnico del OCB, Natxo Lezkano, es mantener el nivel de concentración y acierto del viernes en Cáceres (75-99). Para ello tendrá a los mismos jugadores disponibles, ya que Jeff Xavier y Kabasele están descartados. El alero, en la recta final de una lesión muscular, volverá mañana a los entrenamientos. Mientras, el pívot congoleño conocerá hoy el resultado de la resonancia magnética de su rodilla que realizó ayer.