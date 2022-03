“Es un honor que se sigan acordando de mí, porque hace años que me he retirado”

Antonio García Oliva (Gijón, 1947) recibió “con sorpresa, pero mucha ilusión” el anuncio de que el balonmano asturiano se había movilizado para darle un homenaje por su dilataba trayectoria en este deporte, más de 60 años, en los que marcó varios hitos, entre ellos el de haber sido el entrenador que logró el primer ascenso de un equipo asturiano a la máxima categoría, la División de Honor hoy Liga Asobal, el Grupo Covadonga. Luego repitió con el Naranco e incluso fue cofundador de un club, el Villa de Avilés, además de pasar por varios despachos en diversos cargos todos ellos técnicos.

–¿Cómo recibió la noticia de que le iban a hacer un homenaje?

–Es un honor que se acuerden de mí después de tanto tiempo retirado. Fueron 60 años entrenando. Supongo que hice unas cosas bien y otras me imagino que no tanto. Es una sorpresa porque no contaba con ello ni mucho menos ya que han pasado unos cuantos años desde que me retiré.

–Ya ha recibido varios homenajes.

–Es cierto, hace unos años me hicieron uno coincidiendo con un partido del Ademar de León, me entregaron unas placas de la Federación Española, la Asturiana, el Ayuntamiento e incluso la Federación Internacional me mandó un banderín por mediación de Ramón Gallego. Con eso ya me consideraba bien pagado, por eso este homenaje para mi es una sorpresa enorme que me llena de orgullo.

–¿Con qué se queda en su larga trayectoria en los banquillos?

–Sin lugar a dudas me quedo con el ascenso a la División de Honor con el Grupo Covadonga, fue muy emocionante y algo muy esperado por la afición. Nunca antes un equipo había estado en la máxima categoría y para mi como el entrenador de aquel equipo fue algo muy importante. Hubo más cosas como un Campeonato de España logrado en Burgos con el Villa de Avilés.

–Supongo que también habría momentos no tan buenos.

–Siempre hay partidos que se perdieron y que se te quedan grabados, pero me acuerdo especialmente uno en una fase de ascenso en Ciudad Real con el Villa de Avilés que perdimos contra el Naranco, que al final fue el equipo que acabó subiendo.

–¿Cuál fue el último equipo que entrenó?

–Fue el Balonmano Mieres hace ya unos cuantos años, no acabé la temporada porque me quedé sin transporte y no tenía manera de ir a entrenar, así que lo tuve que dejar.

–¿Sigue la actualidad del balonmano?

–Sí, procuro hacerlo, sigo especialmente el Balonmano La Calzada, que está haciendo una temporada muy buena. Antes también iba a ver los partidos del Grupo Covadonga, pero con la pandemia es más complicado para los no socios y ya no voy tanto. Voy alguna vez al Gijón Jovellanos, pero también a partidos de los más pequeños. A las chicas de La Calzada voy a verlas prácticamente todos los partidos, llevo varias temporadas siguiéndolas. Es un club en el que estuve dos temporadas como director técnico cuando Miguel Álvarez era el presidente.

–Además de en los banquillos también trabajó en los despachos.

–Si, como dije fui dos temporadas director técnico de La Calzada y también estuve dos años con Fariza de gerente en el Naranco, club con el que también logré el ascenso a la División de Honor.

–Usted ha sido importante en el balonmano de las tres ciudades más grandes de Asturias.

–Puedo decir que subí a la División de Honor con el Grupo y años después con el Naranco y en Avilés con Falo Méndez y Pachi Prendes fundamos al Villa de Avilés, que años más tarde también ascendió a la División de Honor, aunque yo de aquella ya no estaba. Sí estaba Falo, que fue con el que ascendieron.