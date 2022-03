Triunvirato que aspira a trinidad: análisis del momento del Oviedo Baloncesto

El Oviedo Baloncesto venía de un largo duelo, de la tristeza agónica de una pérdida inesperada que parecía irreparable. Tanto duró el luto por Harald Frey que el equipo parecía haber firmado una baja colectiva por defunción que incluso se había trasladado a la grada, que trocó de jaranera y ruidosa en coro de plañideras. Ya se sabe que los funerales de Estado se eternizan y que el rey Harald merecía reverencia y respeto. Pero a rey muerto, rey puesto. Punto y final a la monarquía, suplantada por un triunvirato. Desempolven los libros de historia de la vieja Roma y descubrirán que Atencia, Jorgensen y Lundqvist son al OCB lo que César, Pompeyo y Craso al buen gobierno del imperio. Se acabaron las banderas a media asta.

El club ha regresado del negro a la policromía. En la paleta que Lezkano maneja con técnicas de realismo hay ahora una buena mancha de colores, con nuevas variedades cromáticas que permiten confeccionar cada jornada un óleo impresionante. Echando mano del catecismo, podría decirse que la catarsis que ha supuesto la llegada de los nuevos y su valiosa aportación al conjunto se resuelve en dos misterios gloriosos: Resurrección y ascensión. Del montacargas en caída libre a la escalada meteórica con escalones que se acometen de tres en tres. Si antes comparábamos a las tres adquisiciones con el gobierno romano, cabe predecir, sin pecar de irreverente, que la nueva troika ha levantado en tres semanas una cátedra de teología en Oviedo en base a las virtudes teologales: fe, esperanza y calidad. De esta forma, el Valladolid hincó la rodilla como invitado a un auto sacramental.

El martes, ante el Valladolid de tantas tardes previas de dolores de cabeza y optalidón, el OCB se sacó de la chistera otro partido notable, de esos que quedan en la retina de la afición, con un discurso coral de orquesta bien afinada. Si bien Atencia, Jorgensen y Lundqvist anotaron más de la mitad de los puntos del equipo (46 de 88), el resto se puso el mono y cargó con el piano. La sinfonía sonó durante muchos minutos al ritmo de allegro, tras un arranque ma non troppo.

Ahora sabemos que el cero es el uno. El cero es el número que luce en su camiseta el colombiano Hansel Atencia, el pequeñín de la clase en estatura pero gigante en determinación y talento. Apenas mide 1,80 pero le asoma del pecho un corazón XXL. El base de Barrancabermeja, MVP del partido por decisión unánime, anotó 22 puntos sin apenas fallo, repartió juego y propició que el equipo se escapara en el marcador. Convendría que el común supiera que el 10 de Colombia es un héroe en su país: consiguió 17 puntos en la victoria de su selección ante Argentina en las ventanas para la clasificación de la AmeriCup 2022 (71-63). Desde 1945, la escuadra cafetera no había derrotado al coloso argentino y Atencia monopolizó portadas en los noticieros deportivos. O sea, que lo de la pasada noche en Pumarín no fue casualidad, sino evidencia.

Cuando los pucelanos se acercaron en el marcador al comienzo del tercer cuarto al refugio de una zona, además de al colombiano, el Oviedo se encomendó a Jorgensen, un escolta de buena muñeca y notable capacidad para jugar el bloqueo directo que además se emplea en defensa con ánimo estajanovista. El norteamericano con pinta de estudiante salesiano –¿será por su formación académica en la Don Bosco Preparatory High School de New Jersey?– es de sangre caliente: se jugó los balones que quemaban y peleó con cuchillo en los dientes.

Queda por reseñar al último del trío “lalalá” del nuevo OCB, el sueco Karl Olle Viktor Lunqvist, un lujo poco abundante en la categoría de plata por cuanto ofrece prestaciones en varios puestos. Salvo jugar al pívot, el escandinavo puede ejercer de uno, dos, tres y en momentos de apuro hasta de cuatro. Dicen que Olle se parece a Bodiroga y esa comparación suena hiperbólica, pero lo cierto es que en LEB Oro es lo más semejante que se puede encontrar al White Magic en polivalencia talentosa.

Lezkano, que es poco amigo de repartir halagos, alabó tras el partido no a los nuevos, que ofrecen a su pizarra numerosas alternativas, sino a los que “aguantaron el chaparrón” en el mes en el que solo Alonso Meana pudo llevar el timón de una nave en zozobra. Sí se les escapó una frase que suscribe Pumarín en pleno, al ser cuestionado por el partidazo –y van decenas en estos últimos años– de Oliver Arteaga, que sin Kabasele en el recambio ejerció de roca en defensa y de bailarín de claqué en ataque, añadiendo 16 tantos más a uno de los “score” más extensos del baloncesto español. “¿Qué voy a decir de Oli? Oli es el puto amo. Todo el mundo le quiere”. No hay más preguntas, señor entrenador. Sin el abuelo, esta orquesta no afinaría con idéntica partitura. A sus 39 está como un chaval, haciendo de la física un misterio.

Lezkano: “El equipo tiene mucho mérito”

Natxo Lezkano estaba exultante tras ganar 88-71 el martes al Valladolid, sumando la tercera victoria seguida del OCB y la decimotercera de la temporada. Dice el técnico que tras la llegada de los nuevos fichajes “el mundo se ve de otra manera”, sobre todo “cuando hay jugadores que meten, que desatascan” los partidos. Pero también le da mucho mérito a los que ya estaban: “Tienen mucho mérito los que han aguantado el chaparrón en una situación mala, han tenido resiliencia”. Por otra parte, Roberto González, entrenador del Valladolid, fue cesado tras perder ante el OCB y todo apunta que le suplirá Paco García.