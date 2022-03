Visto para sentencia el juicio de Manchón y Busto contra el CODIS

El juicio por la demanda presentada por los palistas Beatriz Manchón y Manuel Busto contra el Comité Organizador del Descenso del Sella (CODIS) quedó ayer visto para sentencia en los juzgados de Cangas de Onís.

Manchón y Busto dicen ser víctimas de discriminación al no permitirles el CODIS competir en la categoría K-2 hombre senior del Descenso Internacional del Sella. Reclaman una indemnización de más de 20.000 euros: 3.000 euros por daños morales y de 19.400 por lucro cesante, debido a que los demandantes consideran que han perdido patrocinadores al no permitirles participar en la citada categoría. El CODIS presentó varios testigos para defender su postura. Acudieron al juzgado llamados por los demandados José Perurena, expresidente de la Federación Internacional de Piragüismo y actual presidente honorífico de la misma; Cristina Escudero, vicepresidenta del CODIS y Mara Santos García, veinticinco veces vencedora del Descenso Internacional del Sella. Además, el propio Manuel Busto declaró a petición del CODIS. Ambas partes se mostraban optimistas tras el juicio. “Soy muy positivo, porque creo que quedó muy claro que no existe ninguna discriminación. Aportamos una serie de testigos que creo que nos pueden ayudar”, explicó Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS. “Es un triunfo haber llegado hasta aquí y ojalá la sentencia nos sea favorable. Creo que los testimonios de los testigos nos han beneficiado”, aseguró por su parte Beatriz Manchón, que es la nutricionista del Sporting.

El juicio se celebró ayer tras una larga batalla judicial, ya que la Audiencia Nacional le había dado la razón al CODIS. Busto y Manchón recurrieron al Tribunal Supremo, que remitió el caso al juzgado de Cangas de Onís, encargado ahora de impartir justicia. Manchón y Busto reclaman haber sido discriminados desde el año 2016, pero la demanda se ciñe únicamente a la edición del Descenso del Sella del año 2017.