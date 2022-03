El Círculo se complica la vida

El Círculo Gijón se complica la vida tras encajar una contundente derrota frente a un Algeciras que está en racha ascendente y que ayer en el Palacio de los Deportes mostró un gran potencial ofensivo.

Por el contrario, a los gijoneses no les salió nada y además no acertaron a defender a los hombres claves del conjunto andaluz que tras los cambios realizados cuenta con un quinteto inicial que no desmerece al de los equipos de la zona alta de la clasificación.

Ayer el Círculo no defendió bien, pero además falló bajo canasta rival balones fáciles y para colmo un seguro de lanzamiento exterior como es Adriá Duch estuvo negado, 0 de 7 lanzamientos. Tan solo Unai Mendikote ofreció un rendimiento similar al que lleva en el resto de la temporada, siendo con diferencia el más destacado de su equipo con 19 puntos y 8 rebotes, lo que le convirtió en el mejor en ambos apartados. En el Algeciras dos hombres, Rowan y Reynolds, anotaron 28 y 31 puntos, respectivamente, y resultaron una pesadilla para los gijoneses. El Círculo es noveno con 9 victorias, las mismas que Clavijo y Morón, pero estos dos equipos tienen uno y dos partidos menos jugados, respectivamente.