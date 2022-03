Pulpo, sol y oviedismo tras la Muralla de Lugo: así fue el ambiente oviedista

Fue una cita para el oviedismo más familiar. Un viaje de buen rollo. De mucho pulpo, tapa, cerveza y bufanda azul. Una marcha a la comunidad vecina como las de antaño. La hinchada azul, algo menos de dos mil aficionados, no falló en la gran ocasión y acudió ayer a Lugo para apoyar al Oviedo en su trascendental duelo por el play-off en el Anxo Carro.

La temperatura y el sol acompañaron y en la coqueta ciudad gallega se vivió un ambiente futbolero de los de antes del covid. Los aficionados azules saltaron la muralla romana de Lugo para conquistar casi cada rincón. Resultaba imposible pasear por el centro y no toparse con un aficionado azul. Las familias García Salas y Rodríguez Suárez, ovetenses todos, fue especialmente madrugadora y a mediodía ya estaba tomando algo en una de las terrazas de la plaza del Ayuntamiento, todas pintadas de azul. “Somos socios, accionistas y muy oviedistas. Confiamos en el Oviedo, en ganar en Lugo y en poder disputar por fin el play-off”, explicaba Manuel García, veterano oviedista. La estampa familiar fue la más habitual ayer en Galicia. También se desplazaron muchos grupos de amigos que aprovecharon para hacer noche en la capital lucense. Otros viajaron en el día. Así lo hicieron varios integrantes de la peña azul La Colonia. “Ya estuvimos en Burgos. Es nuestro quinto viaje y confiamos más que nunca (en el equipo). Somos muy optimistas”, aseguraba Saúl Toral mientras se tomaba unas cañas con siete amigos. Entre los oviedistas desplazados hubo, en general, mucho cachondeo con las buenas relaciones entre el Lugo y el Sporting, eterno rival del Oviedo. También hubo alguna pulla para el equipo rojiblanco. Nada fuera del guion.

“Lugo es guapo, pero de la muralla para dentro”, bromeaba María Sánchez. Noel González, Mario García, Marcos González y Pablo García llegaron a Lugo el viernes y todavía se quedarían una noche más. “Hoy (por ayer) ganamos y la liamos en Lugo. Creemos en el play-off”, decía rotundo García, asiduo del Tartiere. También se dejó notar la peña Embajada Azul, con cuatro representantes: Jonás García, Luis Ballesteros y Luisma Bretón. “Yo hace que no vengo a Lugo cuarenta años”, decía Bretón, confiado con el Oviedo. Numerosas peñas como Olivares y Stadium también animaron en la ciudad lucense. El grupo más marchoso de la expedición azul se concentró en la plaza Do Campo, habitual encuentro de oviedistas en Lugo, aunque en esta ocasión no estuvo programado el habitual cortejo rumbo al estadio debido a que Symmachiarii no organizó viaje, aunque integrantes del grupo sí acudieron al estadio.

Cerca de Do Campo, en callejuelas como Rúa Nova, los oviedistas animaron al equipo con los habituales cánticos mientras esperaban para comer antes de poner rumbo al estadio. Por las callejuelas del centro se dejaron ver Jorge Menéndez Vallina y Manuel Paredes, presidente y vicepresidente del Oviedo, respectivamente, y que antes del partido departieron con varios hinchas.

Cerca de ellos estuvieron Verónica Rodríguez, Adela Estalayo y Belén Roces, de la peña El Berrón. “Venimos con la idea de ganar, si no, no venimos”, bromeaba Roces. Los seguidores azules presentes en el estadio se ubicaron en el fondo sur, y en una esquina de una de las tribunas. No pararon de animar en todo el partido. Al final, sufrimiento y cierta decepción tras un reparto de puntos entre lucenses y ovetenses que llegó con mucho suspense por ese penalti que hubo que tirar dos veces gracias a la mediación del VAR. A la segunda Bastón no falló y el mal mayor de la derrota se quedó en un punto que mantiene a los azules en la carrera por el play-off, aunque el estirón definitivo no acaba de llegar. Tampoco en Lugo, donde dos mil azules sufrieron con los suyos a pesar del día de sol y pulpo.