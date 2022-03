Iñaki Cañal: “Conseguir algo así era impensable”

No muchos saben que en enero de 2021, Iñaki Cañal García (Gijón, 1997) estuvo a punto de dejar el atletismo. Tras dos años de continuas lesiones, a las que ni las visitas al dentista ni los cambios de dieta ponían remedio, dijo basta en una prueba disputada en Santander. El bíceps femoral de quien fuera campeón de España en categorías inferiores en 60, 100 y 200 volvía a resentirse y su entrenador, Pedro Pablo Nolet, que le había ofrecido probar en 400 para “limpiar la mente”, se salió con la suya. Lo que unos vieron una locura, acabó siendo la mejor terapia para llevar a Iñaki a convertirse en Belgrado en el sexto asturiano en disputar un Mundial de pista cubierta, y el segundo en lograr medalla, tras el recordado Yago Lamela. “Conseguir algo así era algo impensable”, confiesa Cañal, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, tras llegar ayer a Gijón con su plata del 4x400 al cuello.

Cañal fue recibido en la estación de tren por Mario González, Jorge Amaya y Pedro Pablo Nolet, los tres entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera, junto a ex compañeros, corredores del Fumeru y familiares entre aplausos y banderas de Asturias y de España.

“Es un sueño hecho realidad”, repite Iñaki Cañal después de más de doce horas de viaje, repartidas en dos aviones y un tren, y muchas lágrimas de emoción. Ya está en casa para abrazar a quienes, en la noche del domingo, agradeció en videollamada la confianza en su talento, liberando la tensión acumulada de años. Javier y Teresa, sus padres, y Pedro Pablo Nolet, su entrenador, figuran entre los indispensables. “No he pensado todavía dónde guardaré la medalla, pero será en un lugar muy especial. Supera cualquier otro logro”, apunta el gijonés, visiblemente cansado, pero tremendamente feliz.

“Fue una carrera de pelos de punta, de histeria máxima durante tres minutos”, apunta Nolet. “Piter” sabía que iba a pasar algo gordo antes de que se iniciara el Mundial. “Con el worldranking previo vi que la medalla era posible. En semifinales, ya lo tenía muy claro. Hasta para el oro había opciones”, señala el exatleta. Voló España y voló Iñaki Cañal. Vibró Gijón y el atletismo asturiano creció. Para entender el calado de su medalla, más allá del histórico metal para Asturias y para España –es la primera medalla mundial de un relevo español en pista cubierta–, hay que entender cómo giró todo en aquel enero de 2021.

Tras recuperarse de su última lesión, pocos apostaban por Cañal en 400, pero él empezó a conseguir cronos inimaginables. “Yo le vi hacer un control en Oviedo que ya indicaba cosas importantes”, comenta Mario González Villa, su primer entrenador y presidente del Atlético Gijonés Fumeru, su club de toda la vida, el que le captó cuando empezó a estudiar en el colegio Príncipe de Asturias. En el último Campeonato de España clavó un 46.23, quinta mejor marca española de todos los tiempos bajo techo. Y lo hizo en las siguientes condiciones. “El día anterior sufrió un virus gástrico que lo deshidrató de manera tremenda, tenía mucho riesgo de lesionarse. Salió y ...”, señala Nolet. Mínima para el Mundial en semifinales. Lo demás se vio en Belgrado.

Cañal, que ahora compite con el Gimnástica de Pontevedra pese a que sigue entrenándose en Asturias con muchos de quienes le vieron crecer como estudiante del Instituto Padre Feijoo antes de licenciarse en Fisioterapia en la Universidad de Oviedo, no pierde de vista obtener plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024. Él no lo dice, lo sabe su entorno. El gijonés mira más a corto plazo, al Europeo y el Mundial de este año, al aire libre, que se disputarán en julio y agosto, respectivamente. “Si antes no me planteaba ponerme ningún techo en las pruebas de pista cubierta, ahora tampoco lo voy a hacer al aire libre”, dice Cañal, a quien su entrenador llama cariñosamente “Superman” o “Melonín”, según el momento, aunque de toda la vida es conocido por “Polaco”. Ahora toca “recargar pilas” unos días y “volver a ponerse pronto en plan”, continúa el gijonés, que compagina los entrenamientos con su trabajo como fisioterapeuta de un equipo de fútbol, el Langreo, de la Segunda RFEF. “No me olvido de mis raíces ni tampoco de que llegar a aquí ha sido muy complicado”, concluye el histórico medallista antes de correr a por el siguiente reto.

De la emoción en Belgrado a la sidra en los Andes

Mientras Iñaki Cañal se subía al podio en Belgrado para recoger su merecida medalla de plata en el Mundial, en la gijonesa calle de los Andes la celebración comenzaba descorchando una botella de sidra achampanada. Allí reside el atleta gijonés, junto a sus padres, Javier y Teresa, que siguieron desde la televisión del salón el desenlace de la prueba. “Empezaron a bajar vecinos para picarnos y darnos la enhorabuena”, apunta Javier Cañal, que todavía está “en una nube” ante el éxito conseguido por su único hijo. Hay otras dos personas importantes en la vida del asturiano, sus dos abuelas. Iluminada, de 92 años, y Conchita, de 89, también han podido disfrutar la conquista de un nieto que lleva desde los 6 años participando en carreras bajo el atento seguimiento de ambas. Especialmente de Conchita. “Ella se encarga de guardar y plastificar todos los recortes de prensa en los que aparece Iñaki”, confiesa la familia. Cañal siempre ha vivido en el barrio gijonés de La Calzada, donde se ubicaron sus padres nada más casarse. Hijo de un profesional del sector del automóvil y una ama de casa, la fama toca ahora a su puerta. No hace mucho firmó un contrato con la firma estadounidense Nike para proveerle de ropa y cuenta con nuevo mánager.