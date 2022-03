Jonás se desliza hacia la élite

Jonás Sánchez Cabañas (Oviedo, 8 de marzo de 2004) cambió con 13 años su casa en Asturias por las instalaciones del Centro de Tecnificación del Valle de Arán, en Viella (Lérida), y ahora, recién cumplidos los 18, ve más cerca su objetivo de codearse con los mejores esquiadores del mundo. Un alivio para él y un orgullo para su familia, que ve en su evolución la recompensa a su pasión por la nieve. Sobre todo por parte de madre, María Cabañas, que antes de cumplir un año ya llevaba al pequeño Jonás a las estaciones.

Se puede decir que Jonás Sánchez nació con unas tablas de esquí en los pies porque con tres años ya se deslizaba por las pistas de Valgrande Pajares, donde disputó sus primeras competiciones. Pero en aquellos primeros años, el fútbol rivalizaba duramente con el esquí: “Jugaba en el equipo del colegio San Ignacio, pero a los 7 años tuve que elegir porque me llamaron del Oviedo y si aceptaba suponía que los domingos no podía subir a esquiar. El fútbol no se me daba mal y siempre me quedé con la duda de hasta dónde podría haber llegado como futbolista”.

En la nieve le fue tan bien que con doce años se presentó a las pruebas de acceso al Centro de Pretecnificación del Valle de Arán. “No dudé ni un segundo, tenía claro que quería ir”, contesta Jonás cuando se le pregunta por el alejamiento de su familia, ya que pasaba en el centro las temporadas de invierno: “Lo más duro de aquellos primeros años era volver al colegio en Asturias después del trimestre en Viella. Los únicos bajones que tuve fueron por el esquí porque a veces no llegaban los resultados”.

Con 16 años, coincidiendo con el comienzo de sus estudios de Bachillerato, Jonás Sánchez ingresó en el Centro de Tecnificación a tiempo completo, intensificando su preparación bajo la supervisión del entrenador Mauricio Marcacci y de la directora técnica del centro, Ainhoa Ibarra. Además, desde la pasada temporada, tras colocarse entre los 50 primeros del mundo de su edad, forma parte del grupo de esquiadores del equipo de seguimiento de la Federación Española de Deportes de Invierno.

En lo que va temporada ha logrado varios podios en carreras de la Federación Internacional, tanto en categoría absoluta como sub-18. Además, este mes se ha proclamado campeón de España sub-18 en gigante y subcampeón en slalom, en los campeonatos celebrados en Cerler (Aragón). Unos resultados que le han abierto las puertas del Festival Olímpico de la Juventud en Vuokatti (Finlandia) que se celebraron el pasado fin de semana. Y aún le quedan dos campeonatos nacionales, los de España en Sierra Nevada y los de Andorra en Grandvalira.

Paralela a su progresión deportiva, Jonás Sánchez nunca ha descuidado su evolución personal, cumpliendo con los estudios, lo que le obligó a defenderse en catalán y aranés, los idiomas en que cursó algunas de las asignaturas. En unos meses tendrá que decantarse por una carrera universitaria, que todavía no tiene clara, aunque apunta a alguna ingeniería técnica. Cuando eso ocurra, su agenda se apretará aún más. En un día normal, Jonás se levanta a la 7 de la mañana, va a clase de 8 a 14.30 y las tardes las dedica al deporte: “Hago trabajo físico y tres o cuatro bajadas, aunque en pretemporada puedo llegar a hacer veinte”.

Curiosamente, su dedicación al esquí se intensifica cuando acaba el curso, en pleno verano: “Nos vamos a un glaciar y de julio a noviembre solemos hacer doce semanas de pretemporada”. Todo con tal de cumplir el sueño que le guía desde hace cinco años: “Mi objetivo es meterme entre los 40 primeros del mundo en las dos modalidades”. Y, a más largo plazo, subirse al podio en la Copa del Mundo y participar en unos Juegos Olímpicos.

Para ello, además del apoyo incondicional de su familia, Jonás cuenta con el respaldo del Atomic Junior Team, del Club Copos y de la Federación Española, ya que está en el grupo de seguimiento. El asturiano afrontará un año decisivo para entrar en el equipo nacional, para lo que necesitará más trabajo que nunca e inspirarse en sus dos grandes ídolos, el estadounidense Ted Ligety y el austriaco Marcel Hirscher. “Y Cristiano Ronaldo”, añade Sánchez Cabañas, refiriéndose tanto al carácter ganador del futbolista portugués como a su querencia por los colores del Real Madrid.