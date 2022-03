Momento crítico para el Círculo

“Ante el Algeciras no reconocí a propio equipo”. Así de tajante se mostró Nacho Galán, entrenador del Círculo Gijón, refiriéndose a la dura derrota encajada en la última jornada de Liga ante el conjunto andaluz. Galán considera que “la plantilla está en su momento más bajo, estamos realmente tocados. Cuando no llegan las victorias salen a relucir todas las debilidades de los equipos y esta es nuestra situación actual”. Así que para ponerle remedio hoy mismo está prevista una reunión entre técnicos y jugadores para tratar de reconducir una situación que si bien no es la tónica general de la temporada ni mucho menos, llega en el momento más decisivo.

“Esta semana toca más que preparar tácticamente un partido; hay que prepararlo psicológicamente, hay que conseguir salir del hundimiento mental en el que están”, señala el técnico. Más que de juego, Galán cree que el pésimo partido ante el Algeciras fue “un problema mental” y recalca que “no éramos los mejores cuando ganábamos a los de arriba, ni ahora somos los peores por perder con los de abajo. Ese es mi trabajo y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda”. El entrenador gijonés aprovechó para “pedir disculpas a la afición por la mala imagen ofrecida el sábado, aunque hay que reconocer que no es la habitual. Siempre hemos dado la cara hubiéramos ganado o perdido el partido, pero ante el Algeciras no reconocí a mi propio equipo”. Galán no pone paños calientes a lo sucedido y afirma que fue “un desastre de partido, probablemente el peor partido del Círculo, no de esta temporada, sino en todas las que llevamos en la LEB Plata. Entre tres jugadores nos metieron 80 puntos con grandes errores defensivos, lo intentamos con varias combinaciones como jugar con dos bases o con dos pívots, nos encomendamos a la épica que en otras ocasiones nos fue bien... Tuvimos unos minutos al principio del tercer cuarto que parecía que lo íbamos a conseguir, pero fue un espejismo”, concluye. Quedan cuatro jornadas para acabar la liga regular y para Nacho Galán “el primer objetivo es librarnos del descenso automático” y advierte que “de tener que jugar la fase de permanencia va a ser muy complicado porque todo el mundo se ha reforzado mucho, como se ha visto con el Algeciras”. En una situación como la presente “hay que conjurase para tratar de ganar el mayor número de los partidos que nos quedan”, señala el técnico. Galán tiene otra lectura: “Esta es la realidad del baloncesto en la ciudad y demuestra que lo que se hizo la pasada temporada de jugar el play-off de ascenso es un espejismo”. El primer reto es ganar el sábado en la cancha del Aquimisa Carbajosa.