Prendes, central del Avilés: “A veces nos da miedo ir por delante en el marcador”

Alejandro Prendes (Avilés, 1997) es uno de los pilares de la defensa del Avilés, que pasa por un momento delicado tras cuatro partidos sin ganar. El central confía en la reacción del equipo.

–¿Cómo está el ánimo del equipo tras el empate ante el Langreo?

–Estamos fastidiados. Llevamos toda la segunda vuelta sin ganar en casa y nos hace falta. Lo más importante es sumar en casa.

–¿Hay preocupación?

–No estamos nerviosos, deberíamos estar mejor, pero hay que apretar los dientes y seguir hacia adelante.

–¿Cuál es la fórmula para volver a los triunfos?

–Honestamente, no lo sé. Sé que tenemos que competir e ir a muerte en los partidos que quedan. Tenemos que mentalizarnos de que hay que competir mejor. A veces parece que nos da miedo ir por delante en el marcador y nos cuesta todo más. Tenemos que intentar mostrar la versión del día del partido ante el Adarve.

–¿Esperaban estar así a principio de temporada?

–No, porque empezamos muy bien. Estuvimos siete u ocho partidos sin perder, acumulando una buena racha con los de arriba. Cuando perdimos el primer partido, perdimos un poco el ánimo. Está claro que deberíamos estar más arriba.

–¿Notan el apoyo de la afición?

–Sí, en ese sentido no nos podemos quejar. Yo soy de Avilés y vaya a donde vaya me dan ánimos. Mis compañeros creo que pensarán igual. No lo hemos hablado.

–¿Cómo se ve en lo personal?

–Empecé jugando, pero luego estuve un tramo de la temporada sin participar. Luego volví a entrar en el once.

–¿Qué supone ser de Avilés y jugar en el club de su ciudad?

–Es muy importante, porque además empecé en prebenjamines en el club. Luego estuve en el Sporting, donde me formé, y más adelante en el Oviedo.

–Vive muy cerca del Suárez Puerta.

–Justo encima. Desde el salón de mi casa se ve el campo. Mi madre a veces ve los partidos desde casa.

–¿Le tocó a los nuevos contarles cómo se vive el fútbol en el club y en la ciudad?

–Había gente que tenía dudas de venir este verano porque les habían hablado mal respecto a las gestiones de años pasados. Eso ha cambiado y el Avilés es en estos momentos un club serio que está en crecimiento y va todo sobre ruedas. La entidad quiere ser profesional.