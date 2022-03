242 goles en contra y no pierden la sonrisa: la meritoria historia de un equipo benjamín de Oviedo

Que nadie espere ver gestos de derrota, malas caras o abatimiento en esta plantilla. “El otro día nos metieron 17 goles. ¡Pero eso es poco para nosotros! Yo hago lo que puedo, pero defendemos muy mal”. El testimonio es de María Rodríguez, la portera del equipo benjamín de La Corredoria, que milita en Primera. El conjunto ovetense, formado niños de 8 y 9 años, va el último clasificado con unas cifras que llaman la atención: 13 derrotas, 242 goles en contra y 7 a favor. La diferencia es de -212. De media, encajan 18 goles por partido. La situación triste en lo deportivo del equipo ovetense, goleado sin piedad cada jornada, contrasta con la alegría vital de sus jugadores, que dos veces a la semana entrenan en el polideportivo Yago Lamela de Oviedo sin perder la pasión por el fútbol.

La portera de la Corredoria, dicharachera, explica con gracia la situación. “Nosotros nos divertimos, lo pasamos bien. Intentamos ganar, pero no hay manera. Es que muchos de los jugadores buenos que teníamos se fueron al Astur. Los equipos saben que nos van a golear. Hubo un jugador que en un partido me dijo que nos meterían quince y que ya paraban”.

La situación de la Corredoria plantea una pregunta educativa: ¿Pueden ser perjudiciales para la moral de los chavales recibir palizas tan abultadas en el deporte que practican?

Juan José Galán, “Nosti”, que lleva casi treinta años entrenando a equipos de fútbol base, es el técnico de la Corredoria y admite estar resignado como profesional. “Es difícil decirle a un niño que evite meter un gol, algo que puede ser su mayor ilusión. A ese niño le da igual que hayan metido ya 30, porque el lunes puede ir al colegio diciendo que anotó un tanto”, explica el ovetense, que resume la temporada desde su posición de técnico, testigo desde el banquillo de las derrotas de su equipo. “Este curso estoy pasándolo mal porque nos cuesta mucho mejorar. Mis jugadores tienen mucho mérito, porque le siguen poniendo ganas pese a perder cada partido. Han aprendido hasta donde se puede”, resume Nosti, que destaca la mejoría de las dos jugadoras que forman parte del equipo. Además de la portera, María Rodríguez, está Abril Santos, que ha anotado dos de los siete goles a favor que lleva el equipo. “Lo pasamos muy bien aunque no ganemos. Intentamos plantar cara, pero acabamos perdiendo siempre”, dice la jugadora.

La portera, su mejor amiga, lleva otro gol, el que le metió al Covadonga hace dos jornadas. “Yo metí otros dos”, deja claro Hugo Mier, el otro de los goleadores del equipo. La confección del grupo benjamín provoca que la Corredoria sea la víctima perfecta para el Covadonga o el Oviedo, que buscan llevarse el título. “Cuantos más goles nos metan, más posibilidades tendrán debido a la diferencia de goles en el caso de quedar empatados”. El Covadonga ganó 29-1 a la Corredoria hace quince días. El pasado fin de semana. El pasado fin de semana, el Oviedo les endosó un contundente 23-0.

Los chavales de la Corredoria no parecen afectados por las derrotas, pero desde el punto de vista educativo no parece lo mejor para su formación como deportistas. Hay matices. “El fenómeno de la Corredoria, desde fuera, rompe con lo que se entiende que debe ser un deporte, en el que tiene que haber cierta igualdad y no un desequilibrio sistemático. El espíritu educativo puede quedar devaluado por tal desproporción”, opina Marino Pérez, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo, que también pone el foco en la diversión de los chavales, aunque advierte que los jugadores pueden “asumir el papel de perdedores, algo que no es lo que se espera del deporte”.

Según Pérez, existe una paradoja: “Un equipo, en este caso perdedor, puede adquirir cierta fama negativa por perder, pero adquirir interés en el plano positivo, que sería su buena actitud ante la derrota”.

Los jugadores de la Corredoria –Iker Pérez, Héctor García, Adrián Menéndez, María Rodríguez, Abril Santos, Omar Álvaro y Hugo Mier –, ajenos a estos análisis y divertidos y entretenidos con un balón, dicen y recalcan que seguirán compitiendo hasta el final y aunque bromean diciendo que ganar será difícil, tampoco lo descartan. “Cualquier día damos la sorpresa”.