El Juzgado de 1ª Instancia de Cangas de Onís desestimó ayer la demanda que los palistas Beatriz Manchón y Manuel Busto interpusieron contra el Comité Organizador del Descenso del Sella (CODIS). Además, Manchón y Busto deberán abonar las costas procesales. Los palistas denunciaron al CODIS alegando ser víctimas de discriminación al no permitirles el comité competir en la categoría K-2 hombre senior del Descenso Internacional del Sella. Manchón y Busto reclamaban además una indemnización de 20.000 euros. La jueza señala en la sentencia que “no pueden admitirse” las “alegaciones de discriminación y de diferente trato” de los demandantes pues “las mujeres disponen de su categoría y pueden participar en el mismo recorrido, con la salida y meta y con los mismos premios económicos que los hombres” mientras que los palistas “que deciden participar con otra persona de diferente sexo al suyo conforman una categoría propia que es la mixta”. La jueza concluye que “ni el orden de salida ni las categorías establecidas ni la existencia de una contrarreloj, que sólo es precisa en la categoría que más participación registra, atentan contra la igualdad de hombres y mujeres”, destacando que las características del río “determinan la necesidad de adoptar sistemas lógicos en evitación de riesgos para los propios competidores”.

En cuanto a la reclamación económica de los demandantes por supuestos daños y perjuicios la jueza rechaza su petición porque “no han suministrado prueba alguna concreta” de que en 2017 fueran a recibir cantidad de dinero alguna por participar en la prueba. “Estamos contentos por todo el proceso y por lo rápido que salió la sentencia”, valoró Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS. “No estamos de acuerdo con la sentencia. No se juzgaba el orden de salida y no se juzgaba si se podía competir siendo mujer, se juzgaba un tema de igualdad y no es igualitario excluir a las mujeres de una contrarreloj presuponiendo que todos los hombres son más rápidos que todas las mujeres”, aseguró Beatriz Manchón, que hoy decidirá junto con Busto si alegan la sentencia.