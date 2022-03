Así fue la jornada en Tercera División: crónicas, resultados y puntuaciones

Praviano 3

Langreo B 2

Praviano: Ali (2); Chechu (3), Javi Marcos (2), Zapico (2), Samu (2), Campuzano (1), Ito (2), Dani (3), Damián (2), Quero (2) y Nacho Cabal (2). Cambios: Longo (1) por Quero, min. 59. Momparler (1) por Javi Marcos, min. 59. Trelles (2) por Campuzano, min. 59. Guille Méndez (1) por Nacho Cabal, min. 71. Izaguirre (2) por Dani, min. 71. Langreo B: Sergio (2); Joan (2), Rabii (2), Varela (2), Rubio (1), Laserna (1), Ajuchi (3), Rodrigo (2), Álvaro Madrid (1), Gabri (2) y David Álvarez (1). Cambios: Cueva (2) por David Álvarez, min. 46. Alva (2) por Rubio, min. 66. Goles: 1-0, min. 2: Damián. 2-0, min. 15: Dani. 3-0, min. 55: Quero, de penalti. 3-1, min. 77: Varela. 3-2, min. 80: Ajuchi. Árbitro: Peraleda Mateos, delegación de Gijón. Amonestó, por el Praviano, a Momparler, Izagurre, Ito y Chechu; y por el Langreo B, a Laserna. Santa Catalina: 150 espectadores.

El Praviano fortaleció su candidatura al play-off de ascenso con una victoria justa y que se quedó incluso corta, aunque la reacción final del Langreo B puso emoción a los últimos minutos.

Los goles de Damián y Dani encarrilaron pronto el partido para los locales. Con el 3-0, al inicio del segundo tiempo, pareció todo decidido, pero el Langreo B no se rindió y, con todo en contra, fue capaz de apretar el marcador. Sin embargo, el Praviano supo hacerse fuerte en defensa y no concedió más oportunidades al filial azulgrana, que causó una buena impresión.

Sporting B 2

San Martín 0

Sporting B: Izquierdo (2); Coto (3), Somolinos (3), Aspra (2), Argüelles (2); Mecerreyes (2), Martín (3), Pozo (2), Lucas (3), Queipo (2) y Oyón (2) Cambios: Tejón (2) por Oyón, min. 55. Boza (2) por Pozo, min. 68. Santamaría (2) por Queipo, min. 68. San Martín: Ardura (3); Bayón (2), Landry (1), Camblor (1), Bena (1); Bamba (1), Berto (1), Moha (1), René (1), Bamba (2) y Montequin (2) Cambios: Benjamín (1) por Armando, min. 59. Janneh (2) por Moha, min. 59. Padrón (1) por Berto, min. 78. Goles: 1-0, min. 32: Somolinos, de penalti. 2-0, min. 40: Queipo, de penalti. Árbitro: Álvarez González, delegación del Nalón. Expulsó por doble amarilla (min. 48) a Mecerreyes; y con roja directa al técnico del San Martín, Julio Llanos (min. 80). Amonestó a los locales Coto y Aspra; y a los visitantes Camblor, Bena, Benja y Monte. Mareo número 1: Unos 300 espectadores.

Dos penaltis resolvieron el partido para el Sporting B, que se asienta en el segundo puesto de la clasificación. El filial rojiblanco fue superior en el aspecto colectivo al San Martín, de tal forma que no pasó excesivos apuros incluso cuando se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Mecerreyes recién iniciado el segundo tiempo. El conjunto de Sergio Sánchez empezó fuerte el partido y tuvo oportunidades, pero no logró desequilibrar el marcador hasta pasada la media hora, gracias al penalti transformado por Somolinos.

L’Entregu 4

Gijón Industrial 2

L’Entregu: Alberto Benito (2); Dani (2), Edu Flórez (2), El Miloud (2); Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Ricky Vaca (2), Borja Prieto (2), Manu Casariego (2), Steven (2) y Javi Gutiérrez (3). Cambios: Javi Revuelta (2) por Steven, min. 78. Semedo (s.c.) por Kike Fanjul, min. 85. Helios (s.c.) por Javi Gutiérrez, min. 90. Gijón Industrial: Álex (1); Riki (1), Peña (1), Víctor (1), Bango (2); Ofón (1), Baba (2), David (1), Borjita (1), Iker Alegre (2) y Riki Navarro (1), Cambios: Gelu (1) por Víctor, min. 70. Michi (1) por Baba, min. 74. Juan Pablo (2) por Ofón, min. 80. Jaime (1) por David, min. 80. Goles: 1-0, min. 23: Borja Rodríguez. 1-1, min. 31: Iker Alegre, de penalti. 1-2, min. 37: Bango. 2-2, min. 40: Javi Gutiérrez. 3-2, min. 62: Javi Gutiérrez. 4-2, min. 66: Steven. Árbitro: Ballesteros de la Rubia (delegación de Oviedo). Expulsó al delegado local (min. 75). Amonestó al visitante Riki Navarro. Nuevo Nalón: 250 espectadores.

El Entrego, Alejandro

Cepedal

Partido con mucho ritmo en el que empezó muy bien L’Entregu. El Gijón Industrial le llegó a dar la vuelta al encuentro, pero acabó cediendo ante el empuje local.

Llanes 1

Urraca 1

Llanes: Gabri (1); Genaro (2), Álvaro Mier (1), Pablo Álvarez (1), Richi (1); Piniella (0), Bruno (2); Gael (1), Cristofer (0), Laria (1);_y Pablo Prieto (1).

Cambios: Laine (1) por Laría, min. 69. Álvaro (s. c.) por Cristofer, min. 85. Julián (s. c.) por Pablo Prieto, min. 85. Alberto (s. c.) por Gael, min. 93.

Urraca: Alejandro (0); Fonso (1), Jorge (2), Expósito (1), Chewy (1); Javi Alonso (0), Sandoval (1), Mathé (1), Luis Enrique (0);_Álvaro García (1) y Borty (2).

Cambios: Blin (1) por Mathé, min. 27. Fonseca (1) por Borty, min. 72. Antón (1) por Luis Enrique, min. 72. Beneitez (s. c.)_por Álvaro García, min. 78.

Goles: 0-1, min. 9: Borty. 1-1, min. 37: Pablo Álvarez, de penalti.

Árbitro: Menéndez Riestra, delegación de Gijón. Amonestó a los locales Gael, Laria y Pablo Álvarez; y a los visitantes Mathé, Borty, Blin y Álvaro García.

San José: 400 espectadores. Pasillo al equipo infantil del Llanes, que logró el ascenso a Primera División.

Se cumplió a rajatabla el dicho aplicable a los derbis: máxima expectación, con la mejor entrada de la temporada en San José, máxima decepción. El animoso público tuvo que soportar una inacabable sucesión de balones en órbita y comprobar como, tras una primera parte mala, siguió una segunda horrorosa. Los dos equipos perpetraron un juego al pelotazo y se conformaron con un punto que veremos si les sirve para alcanzar sus objetivos.

La todavía soportable primera mitad empezó con dos acercamientos de Álvaro Mier y Gael, pero en seguida llegó el habitual fallo defensivo que el rival, en este caso Borty, convierte en gol y obliga al Llanes a remar durante todo el partido. Entre balonazo y balonazo discurría el espectáculo cuando un claro derribo de Expósito a pablo Prieto se señaló como penalti que ejecutó Pablo Álvarez.

En la segunda parte, tras dos buenas opciones de Cristofer, nada reseñable sucedió hasta que casi al final una tremenda cantada de Alejandro no la aprovechó Bruno, que mandó fuera el regalo que hubiera supuesto una victoria local que no parecía merecida, pues en mal juego ambos equipos estuvieron a la par, lo mismo que en falta de ambición. Algo incomprensible porque al Llanes se le acabó el colchón de puntos tras cuatro jornadas sin ganar y el Urraca está en puestos de descenso.

Colunga 3

Luarca 0

Colunga: Junquera (2);_Berto González (2), Davis (3), Moussa (3), Remuñán (3), Ordóñez (2), Dani Corgo (3), Dominique (2), Menen (2), Sekou Tall (2) y Adrián Berredo (2). Cambios: Estébanez (2) por Adrián Berredo, min. 65. Pablo Martínez (2) por Dani Corgo, min. 65. Manolo (1) por Menen, min. 78. José Antonio (s. c.) por Moussa. Luarca: Álvarez (1); Isma (2), Mathe (3), Ardura (2), Lorido (2), Chechu (1), Mario (2), Jorge (1), Juanma (2), Matheus (3) y Deco (2). Cambios: Efrén (1) por Mario, min. 57. Hardy (1) por Deco, min. 57. Kalvin (1) por Chechu, min. 57. Barra (1) por_Isma, min. 77. Iván (1) por Juanma, min. 77. Goles: 1-0, min. 14:_Remuñán. 2-0, min. 16:_Dani Corgo. 3-0, min. 35:_Moussa. Árbitro: Fernández García, delegación de Oviedo. Amonestó, por el Colunga, a Ordóñez y Sekou Tall;_y por el Luarca, a Chechu, Juanma y Matheus. Santianes: 150 espectadores.

El Colunga resolvió en poco más de media hora un partido que empezó con dominio del Luarca. Pero tras el 2-0, el equipo local controló y sentenció antes del descanso.