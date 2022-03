El Llanera perdió en Leganés una clara oportunidad de salir de la zona de descenso ya que en el primer tiempo, con 0-0, Omar Sampedro falló un penalti. Por contra, el filial pepinero no perdonó y Álex, con un excelente disparo desde la frontal del área, superaba a Mapisa. Pudo Crespo empatar antes del descanso, pero el palo repelió su centro-chut.

El encuentro comenzó movido, con ambos equipos buscando el área contraria. La velocidad de Espinar fue crucial para cortar a los cuatro minutos un ataque de Diego. El Llanera se encontraba cómodo en el húmedo césped de Leganés y con balones en largo a Romaric intentaba crear peligro. En el minuto 22 llegó el penalti, por el derribo de Caio Lopes a Vity. Omar Sampedro lo ajustó tanto al palo que el balón de marchó fuera, a la derecha del portero local. Era el primer penalti pitado a favor del Llanera en lo que va de temporada.

Los asturianos no acusaron el golpe y siguieron apretando al equipo pepinero. En el minuto 36 armó la contra por la banda derecha y el pase a Romaric terminaba con el disparo del costamarfileño al lateral de la red. En el 39 llegó el gol, tras un córner lanzado por Aymane y el rechace en la frontal del área lo enganchó de volea Álex, inalcanzable para Mapisa. Dos minutos después Diego, en un mano a mano con el meta zimbabuense, disparó alto. A veinte segundos del descanso pudo llegar el empate en un centro envenenado de Crespo que se estrelló en el palo de un batido Sergio Valero.

En la segunda parte el Llanera salió con una marcha más, pero fue el Leganés B el que tuvo el 2-0 con un remate de cabeza de Diego que atajó Mapisa. Entraron en juego Martín y Matías para darle más mordiente ofensiva al Llanera, pero la buena defensa local limitaba el peligro. Javi Sánchez en el 81 casi la pincha delante de Valero. Y en el 95, con el Llanera volcado, Borona perdonó la sentencia en un mano a mano con Mapisa.

“Nos salió todo mal”, se lamentó José Luis Rodríguez al final del partido: “Fallamos un penalti con 0-0, nos marcaron en su único remate a puerta y pudimos hacer el 1-1 en el tiro al palo”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9allis adipiscing justo ac pretium. Nulla suscipit lectus tincidunt est imperdiet tincidunt. Nam congue scelerisque ante, sit amet dictum massa posuere id. Suspendisse vel enim est. Sed nec nisi ut velit cursus pellentesque a vitae ligula.

Sed mollis congue eros sed auctor. Quisque nunc elit, commodo vitae convallis eget, posuere at arcu. Etiam ornare tellus ac orci aliquam laoreet. Integer semper gravida enim, volutpat rhoncus leo commodo ut. Proin gravida nisi et tortor adipiscing tristique. Curabitur dignissim ultricies neque vitae tincidunt. Mauris ut nisi mi. Duis et lorem risus. Ut imperdiet pharetra rutrum. Integer rutrum purus ac ligula congue sodales. Sed iaculis malesuada massa vitae scelerisque. Quisque ultrices accumsan accumsan. Mauris lacus odio, malesuada a vehicula a, elementum eget leo.

Morbi quis leo lacus, at venenatis turpis. Curabitur porta porttitor augue sit amet fermentum. Pellentesque erat metus, convallis a ultricies in, blandit et mauris. Nam imperdiet mattis odio, eget luctus urna ornare quis. Donec luctus euismod ante a sollicitudin. In porttitor quam non tortor rutrum et rutrum felis elementum. Aliquam tellus felis, vulputate ac dictum ut, molestie id urna. Donec aliquet sollicitudin odio, accumsan bibendum sapien ultricies sed. Etiam vel eros eu velit gravida congue. Cran accumsan. Mauris lacus odio, malesuada a vehicula ut nisi mi. Duis et lorem risus. Ut imperdietMaecenas tristique nulla non sem volutpat aliquam. Mauris vehicula varius suscipit. Nunc at turpis felis. In id tortor nibh, vel convallis neque. Vestibulum urna libero, tincidunt sit amet luctus ut, euismod sit amet augue. Quisque quam erat, feugiat id placerat vel, imperdiet sit amet tortor. Phasellus nisi erat, iaculis non tristique sed, placerat a leo. Aliquam dui metus, lacinia in hendrerit quis, varius nec massa. Vivamus ultricies arcu eget mauris facilisis ut scelerisque metus posuere. Vestibulum adipiscing dicQuisque quam erat, feugiat id placerat vel, imperdiet sit amet tortor. Phasellus nisi erat, iaculis non tristique sed, placerat a leo. Aliquam dui metus, lacinia in hendrerit quis, varius nec massa. Nunc et nisl quis lorem lacinia tempus nec vel nulla. Praesent dolor augue, ultricies nec blandit vitae, fringilla convallis justo.

Integer sapien tortor, consectetur vitae cursus sed, dignissim sit amet arcu. Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nec, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet justo commodo rhoncus. Donec in tincidunt neque. Pellentesque sed nulla dolor, sed laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, imperdiet id tempor ut, iaculis non tellus. Maecenas tortor dui, consectetur non bibendum eu, sagittis at turUt imperdiet sagittis varius. Donec porta enim vel nibh vehicula non aliquet lectus tempor.

Nam eu ante nec magna blandit sollicitudin. Suspendisse eget massa sed nisl condimentum aliquet eget eu urna. Nunc fringilla ante id elit adipiscing sed dignissim lorem venenatis. Aliquam vel leo diam, ac gravida elit. Phase