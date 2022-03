El Ceares se rebela en La Cruz y Astu dimite como técnico del Avilés: crónica de un adiós

El Ceares dignificó su profesión y, aunque sigue a un paso de confirmar su descenso de categoría, venció (1-0) al Avilés en un partido que precipitó el relevo en el banquillo blanquiazul. Astu ya lo tenía decidido después de conversar con los dirigentes del club avilesino, pero confirmó su salida después de caer en un abarrotado La Cruz. La victoria agigantó el orgullo de los locales y golpeó la moral de los visitantes, que buscan un cambio de dinámica para no desengancharse de la zona alta.

El relevo ya está preparado. Astu mantiene su cargo como director deportivo y deja el banquillo para apostar por Emilio Cañedo. El ovetense es el elegido para revertir la situación. El tercer técnico de la temporada tras Chiqui de Paz y el mismo Astu. El Ceares encontró el gol en un fallo de la zaga avilesina, que perdió de vista a Óscar Fernández.

El espigado atacante teyero remató dos veces dentro del área hasta superar a Moha, desesperado con la acción de la zaga. El gol cambió el encuentro. Porque el Ceares jugó ya con el viento de cara, y el Avilés se vio obligado a reaccionar. Los de Pablo Busto defendieron bien su guarida en el primer tiempo gracias a un enorme trabajo coral y a la labor de Orviz en el centro de la zaga. El zaguero estuvo imponente y rebotó cada uno de los ataques. Natalio apareció para mandar un balón al palo, y después Iago, solo, la mandó fuera.

Astu reaccionó al descanso. Los cambios mejoraron al Avilés. El Ceares se armó en bloque bajo y defendía muy atrás. Pero el equipo blanquiazul no estaba nada fluido a la hora de generar juego. El cambio más importante no fue por nadie del banquillo, sino que estuvo en adelantar a Morcillo, el central, a posiciones de delantero. El veterano central valenciano generó más peligro que ninguno en quince minutos. No podían los teyeros ganar ni una sola disputa aérea a Morcillo, dispuesto a empatar el partido. Tuvo hasta tres situaciones de gol. La más clara, un remate al larguero. Kike también apareció para sacar una mano prodigiosa. El Ceares resistió.

“Estamos muy satisfechos por los tres puntos. Seguimos con vida y estamos muy contentos con el partido”, confesó nada más vencer al Avilés el entrenador del Ceares, Pablo Busto. “Solo teníamos un central disponible... No me gusta hablar de bajas, pero Pelayo no entrenó en toda la semana. Solo tuvimos a nueve jugadores de campo durante la semana. Eso no lo hace nadie en esta categoría. Es de un mérito increíble lo que han hecho los jugadores”, confesó el técnico salense sobre la complicada situación que tenían los suyos para encarar el partido en La Cruz. “Ha sido muy difícil el cambio de sistema porque el nuestro es muy específico”. “El vestuario estaba contento. Exigí a los jugadores hacer hoy (por ayer) portería a cero”.

Busto explicó que la mayoría de situaciones peligrosas en contra llegaron por Morcillo y su juego aéreo.

Jorge González, “Astu”, anunció su dimisión como técnico del Avilés tras la derrota ante el Ceares, una decisión que, según dijo, ya estaba tomada antes del partido. “Siempre tengo fuerzas y carácter. Valoro mucho este club y esta semana lo había pensado y solo el presidente y yo lo sabíamos (la dimisión). La ilusión era ganar el partido y terminar, pero no ha podido ser. Hemos tocado fondo. Tenía la ilusión de acabar con una victoria, pero ha sido un golpe duro que no nos esperamos. Acabo de este modo, que no me gusta”, dijo Astu, anunciando él mismo su dimisión como entrenador del Avilés.

“Ya lo tenía previsto desde el jueves, lo hemos intentado llevar en silencio entre el presidente y yo. Creo que es necesario, queda un mes y medio y necesito conectar con cosas para el futuro”, señaló el también director deportivo del Avilés.