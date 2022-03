El Oviedo Roller demostró su condición de líder de la OK Bronce y no dio opción al Telecable Gijón, al que derrotó por 10-2. Los gijoneses desperdiciaron un penalti con el empate inicial y el Roller ya no encontró oposición. Pelayo Aspra fue de nuevo el máximo goleador local, con cinco dianas. Por otra parte, el Patín Lena puso fin a su mala racha de resultados remontando al Diverpatín gallego para acabar venciendo por 3-2.