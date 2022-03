“No me lo pensé; el Avilés es un histórico, el tercer equipo de Asturias”

Emilio Cañedo dijo en su presentación como técnico del Avilés que era el reto “más importante” de su carrera. Tras el descenso del año pasado con el Vetusta en un año raro, ahora tiene la oportunidad de recuperarse en un club con una situación difícil. Firma hasta el 30 de junio, sin más objetivo que ganar el siguiente partido. Está convencido de que ha acertado con la decisión, le dice a LA NUEVA ESPAÑA en el campo del Cristo, mientras los diferentes equipos del Juventud el Estadio, su primer equipo, se entrenan sobre el césped sintético.

–¿Cómo afronta un reto como este?

–Con muchas ganas. Cuando surgió la posibilidad no me lo pensé. El Avilés es un histórico, es el tercer equipo de Asturias, son palabras mayores poder dirigirlo. Sé que la situación no es la ideal, pero tengo fe en que el equipo pueda mejorar. Estoy ilusionado porque es un club interesante, con un gran proyecto detrás.

–¿Cómo se fraguó su llegada al banquillo?

–Fue todo muy rápido. Conocía a Astu del año pasado, de enfrentarnos Guijuelo y Vetusta, y tenía una buena impresión de mi trabajo. El cambio estaba planificado, independientemente de lo que pasara ante el Ceares. El sábado por la tarde ya teníamos un acuerdo, no me lo pensé mucho. La pena es no haber sacado algo ante el Ceares para que la situación no fuera tan apurada.

–Lo vio claro.

–Sí, sí. Llevaba todo el año parado. Pagué las consecuencias del mal año con el Vetusta, es lógico, pero cuando me salió esta oportunidad supe que tenía que aprovecharla.

–Al margen de la situación liguera, ¿qué le parece el proyecto?

–Muy interesante. En el Avilés se están haciendo las cosas bien, y eso hace que tarde o temprano los resultados acompañen. Hay gente seria detrás, con muy buena pinta. Y una plantilla semiprofesional, con unas instalaciones que son un lujo y siendo referente de una ciudad importante. Es verdad que lo ideal hubiera sido firmar más allá del 30 de junio, pero el club no se quería pillar los dedos con lo que le sucedió con Luis (Rueda, técnico del año pasado despedido en verano a pesar de tener otro año de contrato) y, aunque prefería una apuesta más a medio plazo, me siguió pareciendo una oferta irrechazable.

–¿Qué es lo más inmediato en su labor?

–Cambiar la dinámica. Que el equipo reaccione. Llego para lograr resultados inmediatos, el contrato no va más allá de esta temporada así que me lo tomo como un reto presente. Lo que me gustaría lograr desde el primer día es un equipo agresivo, que compita desde el primer minuto. En esta categoría sin tensión no le ganas a nadie. Es lo que voy a tratar de inculcarles.

–¿Es más un trabajo mental que táctico?

–Sí, está claro. Con tan poco margen no se pueden introducir grandes cambios. Pero sí puedes incidir en lo mental. Es primordial recuperar la confianza de la gente porque este equipo ya ha demostrado que puede pelear contra cualquiera.

–¿Qué ha visto del Avilés esta temporada?

–Lo he seguido bastante, tanto en el campo como en diversas plataformas. Hay dos etapas muy diferencias. En la primera parte, fue un equipo espectacular, que incluso llegó a ser líder, muy sólido. A partir del final de la primera vuelta entró en una dinámica pésima en la que le costaba ganar un mundo. Ha perdido muchos puntos en su campo y eso te lastra demasiado.

–No es habitual que el entrenador al que releva siga en el club…

–Sí, es una situación anómala, pero creo que va a ayudar. Desde que se anunció mi llegada todo han sido facilidades. Ahora está ahí en el club para echar un cable, no hay recelos, porque él es el primer interesado en que todo vaya bien. Ya me siento muy a gusto.