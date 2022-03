El Descenso del Sella en Stand Up Paddle (SUP), que se recupera este sábado 2 de abril después de dos años de ausencia, contará con récord de participación, ya que se han inscrito 220 palistas, casi el doble que la anterior, en 2019. La prueba está programada a las once de la mañana con salida en el puente Emilio Llamedo Olivera de Arriondas y llegada en el puente de San Román-Lloviu, de Ribadesella, sobre una distancia de 15 kilómetros. Se celebrarán las modalidades de S-1, S-2 y S-4. La entrega de premios tendrá lugar en esta ocasión en el polideportivo de Arriondas, informa J.M.C.