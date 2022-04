La gijonesa Ana Baizán García (Independiente) y el cántabro Manuel Hoyuela Rojas (Club Suances) ganaron el Descenso del Sella en Stand Up Paddle. Segundo quedó Miquel Roigé Ferrer (Mokola’i Sup Center) y tercero Paulino Cayón (Club Suances). Silvia Canudas Pujol (Mar Balear Sup Center) y Elene Etxeberria Aranburu (Kairoskore), fueron segunda y tercera, respectivamente, en mujeres, informa J. M. Carbajal