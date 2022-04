La historia de Luis Simón, el eterno directivo asturiano que se recupera de un cáncer

Fecha, un día de 1986. Lugar, un bar en Lada, Langreo. Un prácticamente imberbe Luis Ángel Simón (Lada, Langreo, 1966) se encuentra con Maximino Martínez, que ya por aquel entonces empezaba a ser un hombre conocido en el fútbol de la región.

–Oye chaval, a ti te gusta mucho el fútbol y eres de Langreo. Vamos a hacer un equipo en Lada y quiero que vengas conmigo.

–Yo encantado.

Y así, encantado, comenzó Simón una trayectoria como directivo en el fútbol regional que duró más de 35 años. “Salvando las distancias, el fútbol es como una droga. Es algo que te gusta, que te llena, y que cuando entras te involucras en una vorágine que ya no puedes dejar. ¿Cómo se explica si no que gente que no gana dinero, como son los directivos de equipos de Tercera, sigan al pie del cañón?”, se pregunta Simón en su coqueto chalé en Gijón, pocos días después de despedirse como director general del Avilés.

Su adiós no tiene explicación futbolística, sino familiar. Simón padece un cáncer de próstata del que se recupera favorablemente, pero decidió hacerse a un lado para pasar más tiempo con los suyos. Liberado, echa la vista atrás y rememora una vida pegada a un balón, pero siempre desde los despachos. Comercial de muebles de profesión, Simón es de esos tipos que vivieron por y para el fútbol modesto.

“Maxi es mi padre deportivo”, dice sobre el expresidente de la Federación Asturiana de fútbol. Él fue su hombre de confianza. Del Lada de Langreo, donde fue el presidente más joven de la historia de Tercera, pasó a la Federación. “A Maxi le hicimos la campaña, fuimos concejo por concejo viajando por toda Asturias. Fue una época guapa”. Simón estuvo en la Mutualidad de Futbolistas y luego fue coordinador de todas las selecciones asturianas. “Estuve en Eslovaquia, en Alemania, y por toda España con los chavales”. El langreano decidió dejar la Federación hace seis años. Estaba cansado y se lo dijo a Martínez, al que considera un visionario del fútbol y un trabajador incansable. “Él tenía una rutina germánica. Se levantaba pronto, tomaba un cortado en La Felguera e iba directo a trabajar en la oficina. A veces le iba a buscar para comer y siempre me contestaba: ‘Yo no como, tráeme un pinchu’”.

Simón es un buen conocedor de los entresijos del fútbol, un negocio que mueve intereses en lo más alto, y mucha tierra en lo más bajo. “Esto cambió muchísimo. Recuerdo que cuando estábamos en el Lada y ofrecíamos primas a los jugadores no querían venir porque el campo era de arena”. Caso aparte para el mundo de los representantes. “Ahora hay más agentes que críos. Cuando yo empecé había un tal Villa y luego apareció Tamargo”. Simón puede presumir de ser un pionero en Tercera. “Fui el primero en fichar a jugadores africanos”, explica.

Habla de su etapa en el San Martín, donde fue cinco años director deportivo. “Estaba aburrido navegando en internet y veo que el Marino de Tenerife tenía a un tal Bamba. Lo llevaba Eugenio Botas (agente asturiano) y lo trajimos. Luego vinieron cuatro o cinco africanos más y después hicimos un acuerdo de colaboración con una escuela”. Ahora, según los cálculos de Simón, “solo hay dos equipos en la categoría sin jugadores africanos”.

Como un gol en el último minuto, al directivo le cambió la vida en un campo de fútbol. Fue el 25 de julio de 2020 en el estadio del Avilés, aunque Simón todavía no había entrado en el club blanquiazul. Ejercía como comentarista en un Covadonga-Llanera y sintió algo raro. Fue al baño y se dio cuenta de que orinaba demasiado. Nunca le había pasado y un amigo le dijo que fuese a ver a un urólogo. Lo hizo. “Tienes cáncer de próstata y además se te está trasladando a los huesos”. Simón se quedó en shock: “Se me vino el mundo encima y me eché a llorar”. Su mujer esperaba fuera de la sala, porque por el protocolo covid no podía entrar. “Decidle a mi mujer que pase, que no me estoy enterado de nada”.

Intentó evitar la quimioterapia con un tratamiento, pero al final la acabó aceptando. “Me siento muchísimo mejor”. Durante la recuperación le llamó Diego Baeza, dueño del Avilés, para que fuese su director general. “Le dije que no podía ir, que estaba con el tratamiento, pero me insistió”. En casa le sugirieron que aceptase el cargo. Lo hizo.

La aventura acabó hace pocos días y Simón se deshace en buenas palabras hacia Baeza y hacia la plantilla. “Baeza es casi como un hijo para mí, es trabajador, entusiasta y lo está dejando todo para que el Avilés funcione”. Simón recalca que no se arrepiente de nada, aunque si se le pregunta el qué hubiese cambiado responde claro: “No habría fichado a Astu, los números como entrenador están ahí”, dice sobre el extécnico y todavía director deportivo del Avilés, que llegó de mano de Simón a la entidad blanquiazul. Ahora, el exdirectivo vive el fútbol desde el sofá. “Casi recuperado”. Y feliz.