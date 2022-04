Vuelta rápida del Valdesoto: así fue el ascenso a Tercera de este club modesto

El del Valdesoto es de esos éxitos que sorprenden a la propia empresa. Porque, pese a ser un recién descendido, la directiva del club sierense le hizo al entrenador, Dani Castelao, un planteamiento de mínimos: con la permanencia, misión cumplida. Pero la vuelta ha sido rápida porque, según Castelao, la fuerza del grupo ha podido con las limitaciones de todo tipo del equipo. El pasado domingo, en Villarea, los azulgrana celebraron el ascenso con una jornada de adelanto –hoy cierran la Liga ante el Colloto (17 horas, Nora II)– y ya se preparan para competir en una categoría que el año que viene será de palabras mayores, por los que están y por los que pueden llegar de arriba.

“El objetivo era no bajar a Primera Regional”. Así de claro se lo dijeron a Dani Castelao los directivos del Valdesoto como planteamiento para esta temporada. Pronto se dio cuenta del por qué: “Estábamos muy limitados económicamente. La pandemia nos hizo daño, como a otros muchos equipos. Lo que cobran algunos jugadores no les da ni para pagar la gasolina. Algunos se marcharon a otros equipos de Preferente. Y tuvimos que rehacer la plantilla con gente joven, la mayoría de categorías inferiores”.

Con muchas dudas empezó una temporada diabólica, con una sola plaza de ascenso directo y cuatro seguras de descenso a Primera Regional, en grupos de solo doce equipos. “Teníamos muchas dudas porque la mayoría de los fichajes eran desconocidos. Lo bueno era que conozco bien la categoría y tenía muy claro que había que apostar por hacer un buen bloque, un equipo difícil de ganar. Y así fue. Empatamos ocho partidos y solo perdimos uno”.

Aunque Castelao destaca por encima de todo la fuerza del grupo, también reconoce que “los pocos jugadores veteranos que tenemos aportaron mucho”. El Valdesoto ha sido, además, un ejemplo de estabilidad: “Los 18 jugadores que había al principio de temporada han aguantado hasta el final”. Y las estrecheces de la plantilla las ha solventado con una fórmula original: “Tuvimos el apoyo del equipo de fútbol sala, en el que hay jugadores como Flecha, que estuvo en el equipo de campo hace años. Cuando hizo falta nos echaron una mano”.

Daniel Castelao (Ribadeo, 37 años) es ingeniero eléctrico y no ha tenido problemas para compaginar su trabajo con el fútbol. Por eso destaca aún más el sacrificio y el compromiso de sus jugadores: “Algunos vienen desde Moreda o Villaviciosa y cuando acaban de trabajar, sin pasar por casa, vienen a entrenar. En ese sentido estoy muy satisfecho porque todos han puesto mucho de su parte”. Pese a su juventud, Castelao lleva quince años entrenando, los primeros cuatro compaginando con su etapa de futbolista. Empezó como técnico del Lugones en benjamines y alevines, para pasar por el Juventud Estadio (infantil), La Fresneda (juvenil), cadete A del Oviedo, tres temporadas en La Fresneda y otra en el Estadio senior antes de llegar al Valdesoto, donde ha vivido un vaivén de emociones: ascenso a Tercera, descenso y vuelta rápida.

“Soy muy metódico”, se autodefine Castelao para dar una idea de lo que supone el fútbol para él: “Es que para trabajar en estas categorías tiene que gustarte mucho. Aunque no soy profesional dedico mucho tiempo a preparar los entrenamientos y estudiar los rivales junto a mi ayudante, Fran”. Reconoce que le gustaría seguir progresando en los banquillos: “No me cierro ninguna puerta. Estoy muy contento en Valdesoto, disfruto trabajando allí, pero si me llegara algo muy interesante claro que lo estudiaría”.

En su momento descartó la oferta del equipo de su ciudad, Ribadeo: “Por las circunstancias era difícil dar el salto”. Asegura que todavía no ha hablado con la directiva del Valdesoto sobre la próxima temporada, pero asegura que por su parte no habrá problemas y que le atrae el reto de la Tercera RFEF: “Yo creo que están contentos conmigo y este año disfruté muchísimo. La comunión directiva-cuerpo-técnico-afición ha sido clave. La nueva Tercera es muy exigente y el Valdesoto tiene muchas limitaciones, pero estoy seguro de que vamos a competir”.