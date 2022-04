La jornada de los equipos asturianos en Segunda RFEF: El Llanera, disparado; el Marino se queda corto; y el Ceares no puede a domicilio

El equipo luanquín tropieza frente al Arenteiro en Miramar y además sufre las expulsiones de Steven y Lora

Marino, 0-Arenteiro, 0 Marino: Buru (1); Borja Álvarez (2), Emilio Morilla (2), Trabanco (3), Dailos (2), Julio Delgado (2); Lora (2), César Suárez (2), Luis Morán (3); Omar Álvarez (2) y Steven (1). Cambios: Nino (1) por Emilio Morilla, min. 69. Diego Díaz (1) por César Suárez, min. 69. Guille Pinín (1) por Omar Álvarez, min. 69. Sergio Ríos (1) por Luis Morán, min. 78. Adolfo (s. c.) por Julio Delgado, min. 84. Arenteiro: Diego García (1); Víctor Eimil (2), Germán Novoa (2), Pol Bueso (3), Joseca (2); Renan Zanelli (1), Adrián Cruz (2), Álex Fernández (2), Raúl Blanco (1), Marquitos (1) y Sobrido (1). Cambios: Pibe (1) por Raúl Blanco, min. 74. Joni (s. c.) por Adrián Cruz, min. 84. Cassio (s. c.) por Sobrido, min. 90. Árbitro: Bolado Palencia (Comité Cántabro). Expulsó a Steven, por doble tarjeta (min. 89) y a Lora y Pibe (min. 93) con roja directa. Amarillas a Borja Álvarez y Emilio Morilla, por el Marino; y a Joni, por el Arenteiro. Miramar: Unos 400 espectadores.



Paso atrás del Marino en su lucha por la permanencia, ya que no pudo pasar del empate ante el Arenteiro, un rival directo. Los dos equipos jugaron con muchas precauciones y el juego no se liberó hasta el tramo final, donde además llegaron hasta tres expulsiones. En el caso del Marino vieron la roja Steven y Lora, que no podrán jugar en Palencia.

Tras unos diez primeros minutos de dudas, el Marino llevó la iniciativa en el partido, creando más ocasiones que su rival. En el minuto 7 llegó la primera, un centro de Julio Delgado que remató Omar Álvarez, parando el guardameta Diego García. En el 16 hubo una combinación local, con envío en largo de César Suárez a Luis Morán, que tras un buen control cedió de cara a Steven, cuyo disparo raso desde la frontal lo detuvo el guardameta visitante.

El equipo local siguió intentando adelantarse en el marcador. Dailos combinó con Steven, cuyo disparó fue rechazado por un defensa y Lora obligó a intervenir a Diego García. En el 22, Renan Zanelli sacó una falta, que no llegó a rematar Víctor Eimil por centímetros. En el 32, Trabanco estuvo providencial al anticiparse en el corte a Sobrido, que se marchaba en velocidad. Cinco minutos después, Julio Delgado colgó una falta que paró Diego García.

En la segunda parte el Arenteiro arriesgó un poco más, presionó arriba y consiguió entorpecer el juego del Marino. Y aunque el balón llegaba de un área a otra con frecuencia, apenas se creaban ocasiones claras de gol. Al árbitro, que dejaba jugar demasiado, se le empezó a complicar el partido. En el minuto 48 llegó el primer disparo del Arenteiro, en una falta lanzada por Álex Fernández, que remató Víctor Eimil sobre la línea de fondo, parando Buru.

El Marino, con espacios, buscaba el contragolpe, pero no estuvo tan acertado como en anteriores partidos en Miramar, entre otras cosas porque el Arenteiro no dudaba en cortar las jugadsas con faltas. La mejor oportunidad de la segunda parte llegó en el minuto 78, tras un buen control de Steven, que cambió el juego a la banda derecha, donde Nino envió un pase al hueco a Luis Morán y su remate se marchó alto.

La última ocasión del partido llegó para el Arenteiro, en un remate de cabeza de Sobrido que paró el guardameta luanquín. En el tramo final llegaron las expulsiones. Primero Steven, que vio la roja por doble tarjeta. Y en el tiempo añadido, Joseca reclamó un penalti, lo que provocó un enfrentamiento entre Pibe y Lora, decidiendo el árbitro mostrar la tarjeta roja a los dos jugadores. Y tras la polémica, ya no hubo tiempo para más.

Manel Menéndez, entrenador del Marino: “Hubo más corazón que cabeza” El entrenador del Marino, Manel Menéndez, declaró que “sabíamos que iba a ser complicado porque el Arenteiro es un buen equipo, que ha mejorado mucho respecto a la primera vuelta. Empezamos a expensas de lo que hacían, pero después tuvimos media hora bastante buena. Fue un partido trabado, de querer hacer un gol más con el corazón que con la cabeza”. Sobre las expulsiones de Steven y Lora señaló que “nos afectan muchísimo porque nos estamos jugando la vida, pero tenemos que hacer bueno este punto ganando en Palencia”.



Un K.O. en cuatro minutos

Un desastroso comienzo de partido condena al Ceares, que queda al borde del descenso matemático a Tercera

Arosa, 3-Ceares, 1 Arosa: Álex Cobo (2); Javi Fontán (1), Pedro García (1), Diego Felices (2), Cotilla (2); Sidibe (2), Pedro García (2), Luis Nuño (1), Julio Rey (3); Luismi (3) y Pedro Beda (1). Cambios: Mon (1) por Pedro Beda, min. 55. Piay (s. c.) por Luis Nuño, min. 82; Ceares: Kike (1); Abraham (2), Edu García (2), Sergio Orviz (1), Héctor Zuazua (1); Llerandi (2), Noé Fernández (1), Miguel Cuesta (1), Óscar Fernández (3), Marcos Álvarez (1) y Madeira (2) Cambios: Medori (1) por Madeira, min. 66. Cueto (s. c.) por Miguel Cuesta, min. 79. Goles: 1-0, min. 3: Luismi. 2-0, min. 4: Julio Rey. 3-0, min. 65: Sergio Orviz, en propia meta. 3-1, min. 70: Óscar Fernández. Árbitro: González Pérez (Comité Tinerfeño). Sin amonestaciones. A Lomba: 600 espectadores.

El pésimo comienzo de partido, que recibió dos goles en apenas cuatro minutos, condenó al Ceares a una nueva derrota, en esta ocasión en el campo del Arosa. A partir de ahí, el equipo gijonés compitió y después del 3-1 siguió intentando meterse en el encuentro, pero sin efectividad. La derrota deja al conjunto de Pablo Busto al borde del descenso matemático. La puesta en escena de los asturianos se convirtió en el mejor trankimazin para un Arosa que templó la ansiedad propia de la importancia de la cita. Estrenaba el Ceares dibujo en A Lomba y los desajustes iniciales fueron penalizados por el Arosa. Solo tres minutos se habían consumido cuando una excelente pared entre Luismi y Julio Rey permitió al primero plantarse solo delante de Kike para batirle por bajo. Solo 30 segundos más tare, Julio Rey robó un balón entre los centrales para plantarse solo ante el portero visitante y establecer el 2-0. El Ceares dio un paso al frente y empezó a adueñarse del juego. Pronto pudo recortar la desventaja, pero Pedro García apareció providencial para desviar un remate de Madeira con todo a favor. Sin absolutamente nada que perder, el Ceares fue capaz de hacer retroceder varios pasos al Arosa, si bien su inocencia rematadora delataba en buena medida la posición que ocupa en la tabla. Un ejemplo fue otra excelente acción individual de un incisivo Óscar Fernández quien, tras recorrer la línea de fondo, se plantó ante Álex Cobo. Desde una posición muy escorada su disparo se paseó a escasos centímetros de la línea de gol. En la segunda parte, el partido se movió en la nada más absoluta durante muchos minutos. Tuvo una fase el Arosa de mayor presencia en el juego. No hubo que esperar mucho para el 3-0. Con el partido roto, Mon encontró un balón en banda izquierda para apurar la acción y servir un centro al área pequeña que Sergio Orviz introdujo en su portería. Los de Pablo Busto se lanzaron a un juego muy ofensivo, descolgando a muchos jugadores. La relajación del Arosa fue en aumento y llegó el 3-1 con un excelente disparo por bajo de Óscar Fernández al que no pudo responder Álex Cobo. Sí intervino el cancerbero de modo providencial con una excelente parada a disparo lejano de Marcos Álvarez. Insistieron los visitantes con otro disparo lejano de Abraham que dio en el cuerpo de un compañero cuando apuntaba a golazo. Pudo hacer el 4-1 Luis Nuño, pero no acertó a rematar y el partido fue languidenciendo hasta el pitido final en lo que pareció un pacto de no agresión como demuestra que no hubo amonestaciones.

Pablo Busto, entrenador del Ceares: “Este es nuestro día a día fuera” El entrenador del Ceares, Pablo Busto, lamentaba el mal inicio de los suyos: “El partido estuvo totalmente condicionado por unos cinco primeros minutos que regalamos. Ese es nuestro día a día fuera de casa. Creo que cualquier equipo que regala dos goles en los primeros cuatro minutos merece lo que le pasa. El primer gol es una acción que habíamos hablado. Nos confundimos en los ajustes y generamos mucho espacio a Luismi. Luego la acción del 2-0 nos mató durante 10-15 minutos. A partir de ahí creo que el Ceares fue claro dominador durante 70 minutos”.

El Llanera sale del descenso tras una gran victoria ante el Bergantiños: llevan sin perder en casa desde el 9 de enero

El equipo de José Luis Rodríguez gana a uno de los gallitos de la Liga y sigue alimentando el sueño de la permanencia

Llanera, 2-Bergantiños, 0 Llanera: Mapisa (3); David Crespo (2), Pape (2), Espinar (3), Marcos Arango (2), Martín Pérez (3), Keita (2), Viti (3), Matías (2), Javi Sánchez (2) y Romaric (2). Cambios: Otia (1), min. 56 por Pape. Ómar Sampedro (1), min. 64 por Javi Sánchez. Amadou (1), min. 64 por Martín Pérez. Mundaka (s.c.), min. 76 por Romaric. Dani Ceinos (s.c.), min. 76 por Matías. Bergantiños: Santi Canedo (2); Blas (1), Hugo Díaz (2), Chapu Brunet (3), Brais Martínez (2), Martín Lamelas (2), Uzal (1), Carlos López (2), Boedo (3), Cano (2) y Escobar (2). Cambios: Sin sustituciones. Goles: 1-0, min. 52: Martín Pérez. 2-0, min. 80: Viti. Árbitro: Mazo Maruri (Castilla y León). Amonestó a los locales Marcos Arangoy Martín Pérez. Pepe Quimarán: Unos 300 espectadores.

El Llanera sigue con su impresionante racha en el Pepe Quimarán, donde no pierde desde el pasado 9 de enero, y ayer sumó ante el Bergantiños un triunfo importantísimo en su lucha por conseguir la permanencia en Segunda RFEF. De hecho, esta victoria les coloca, con 34 puntos, en la plaza que, de acabar ahora la Liga, como mucho les obligaría a disputar una eliminatoria para evitar el descenso en el caso de estar entre los cuatro peores clasificados en ese decimotercer puesto de los cinco grupos que componen la categoría.

El equipo entrenado por José Luis Rodríguez resistió en el primer tiempo ante un Bergantiños colocado en puestos de promoción de ascenso y en la segunda dio el zarpazo al partido. El ejercicio de resistencia de la primera mitad fue posible por un gran nivel defensivo del cuadro asturiano, aguantando los contraataques del Bergantiños, que combinaba bien cuando se hacía con el balón. Tanto Cano como Escobar estuvieron muy activos en el ataque del equipo gallego.

La primera ocasión del partido fue para los locales en las botas de Espinar y lo detuvo Santi Canedo en una buena intervención. A partir de ahí llegaron las mejores ocasiones de los visitantes, primero por medio de Escobar, cuyo tiro se fue rozando el larguero. Un poco después, pasado el cuarto de hora, el defensa local Espinar tuvo que sacar un balón bajo palos cuando entraba en la portería y unos minutos más tarde el Llanera se llevó otro buen susto con una falta que lanzó Chapu Brunet y que se estrelló en el larguero. El Bergantiños seguía llegando a la meta de Mapisa y en el 43 el visitante Boedo disparó y sacó con el pecho el meta local. A pesar de todo, el Llanera logró pasar la primera parte sin recibir ningún gol, salvando los momentos en los que su rival más apretó para adelantarse en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el Llanera salió más decidido a buscar el gol y en apenas siete minutos Martín Pérez adelantó a los locales tras controlar un pase de Romaric y, desde dentro del área, batir al meta visitante con un disparo raso. Pudo empatar el Bergantiños unos minutos más tarde por medio de Chapu Brunet, que botó una falta a media altura y Mapisa consiguió despejar realizando otra gran intervención que evitó a su equipo recibir un gol que le podía haber hecho bastante daño.

Esto le dio alas al conjunto local y dos minutos más tarde Viti hacía el tanto que dejaba prácticamente sentenciado el duelo tras un rechace del portero que, sin dejarla caer, metió de volea. A raíz del gol, el Llanera congeló el partido y sumó una victoria que le permite mantener muy vivo el sueño.