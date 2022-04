La vida contra reloj de Julio Gallego

La vida de Julio Gallego Villalobos (Gijón, 1975) es un continuo ajetreo. Trabaja como profesor en la Autoescuela Tomás y recientemente ha sacado una oposición para ser conductor de Emtusa; es padre de dos hijos (Julia, de 16 años, y Mateo, de 14) y busca cualquier hueco a lo largo del día para entrenar y seguir siendo una de las grandes referencias europeas en duatlón en su rango de su edad, ya sea corriendo series en el Kilometrín, haciendo largas tiradas en bici o nadando en las piscinas del Grupo Covadonga. Sacrificios que no tienen límite porque para él las horas son meros indicadores para avisarle dónde tiene que estar.

Julio vive sin tiempo para nada. Siempre va apurado en su coche a trabajar, a llevar a sus hijos al colegio o a buscarlos de sus clases de deporte, –por nada se pierde un partido de Mateo, que juega a balonmano en el Grupo- y todo para buscar un mínimo tiempo para salir a entrenar, a veces quitando horas de sueño o sin tiempo para hacer la digestión después de comer. Tal es su frenesí que un día su padre se interesó en los porqués de tanto desgaste si toda esa cantidad de deporte era incompatible con su rutina diaria. “¿Julio, pero por qué haces todo esto?”. La respuesta fue muy convincente: “Porque para mí el deporte es una válvula de escape contra el estrés del día a día. Sin el deporte creo que invertiría más dinero en ir a un psicólogo. Esto es lo que me ayuda a desconectar”.

Julio se encoge de hombros. Sonríe cuando explica cómo comenzó con esta locura. “Un día publiqué una foto en las redes sociales. Unos amigos me comentaron: ‘Julio cada vez está más gordo y más calvo’”. Así comenzó todo, pesando más de 90 kilos con 35 años. “Simplemente con los años de dedicación al trabajo y a la familia acabé petando. Un día dije ‘hasta aquí, me voy a poner a adelgazar. Ya estaba mal de salud. Tenía problemas estomacales. Hubo gente que cuando adelgacé le preguntaba a mis padres: ‘¿Cuánto tiempo le queda a Julio de vida? Pensaban que estaba enfermo’. Bajó 22 kilos en 5 meses.

Julio Gallego es hoy una máquina. Comenzó a correr de forma tardía, –antes fue un reputado entrenador de voleibol–, y le fue picando más y más el gusanillo del deporte mientras iba bajando kilos, hasta que se produjo el hecho decisivo para meterse más de lleno en la competición: conoció a Skipy, hoy íntimo amigo.

Gallego es hoy una referencia absoluta del duatlón, en el que acumula siete años de éxitos. Fue campeón de España de media distancia en Orihuela en 2015; tercero en distancia sprint en Cerdañola en 2016; de nuevo tercero, en distancia estándar, en Val de Uxó en 2017; subcampeón de Europa otra vez en 2017 y en 2019 en distancia estándar en Soria, subcampeón de España de estándar en Avilés en 2018 y su máximo logro: subcampeón del mundo de estándar en Avilés en 2021. Ese mismo año fue campeón de España y recientemente ha obtenido otro subcampeonato nacional, de nuevo en Soria.

Esa combinación de trabajador, padre y deportista le ha hecho mirar al resto de competidores del mundillo desde otro prisma. “A la gente con la que compito le tengo mucho respeto: son gente trabajadora, que tiene sus obligaciones y familias. Un deportista de élite tiene todas las facilidades del mundo; nosotros ninguna”, reflexiona Julio sobre todo el tiempo invertido en más de una década. “A veces, claro, me paro a pensar y tengo la sensación de que podía haber estado más tiempo con mi familia, con mis hijos. A mi mujer le gustaría más que me tomara más cervezas. Cuando se acercan los periodos de competición es cuando suceden estas cosas. He dado ahora un paso en mi vida para vivir mejor. A mí me va a cambiar la vida. Ahora al fin voy a tener un horario y entrenar, entre comillas, a gusto. Ya no solo entrenar, ahora voy a poder descansar”, dice, refiriéndose a su incorporación a la empresa municipal de autobuses.