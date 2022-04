Lucas: “Deberíamos haber hecho los deberes antes, ahora solo vale ganar”

“Era una victoria que necesitábamos por la racha que llevábamos y porque supone evitar el descenso directo. Ahora hay que tratar de mantener la categoría sea como sea”. Así resume el pívot del Círculo Gijón Javi Lucas la importancia del triunfo logrado el miércoles ante el Zamora, con la que el equipo elude el descenso directo a Liga EBA. Un encuentro en el que Lucas, que tiene una temporada más de contrato, tuvo una destacada actuación, con 15 puntos y 13 rebotes.

“Solemos jugar buenos partidos con los equipos de arriba, estábamos pensando en escalar para ser cuartos o quintos pero empezamos a perder partidos incluso contra los equipos que estaban más abajo como Marbella, Carbajosa, Algeciras. Nos metimos en una mala dinámica que nos llevó a la situación que estamos, hay que aceptarlo”, recuerda el jugador.

El Círculo Gijón se juega bastante el domingo en la cancha del Burgos, y así lo subraya Javi Lucas: “Es mejor jugar el segundo partido en casa y sabiendo ya lo que tienes que hacer. Si consigues ganar el primero fuera tienes andado mucho camino. Por eso es importante ganar en Burgos para quedar el decimoprimero sin depender de lo que haga Algeciras. Contra los de arriba solemos jugar bien y ganar, como pasó el miércoles con el Zamora”.

Para Lucas, “la liga es muy igualada y no hay tanta diferencia entre los de arriba y los de abajo, cualquier equipo te puede ganar”, y así se está viendo prácticamente en cada jornada, en la que ningún equipo parte a priori como favorito.

El pívot del Círculo asegura no tener preferencias sobre el rival para el play-off por la permanencia. “A estas alturas podemos jugar con Alginet, Canoe, Zentro Madrid o Gran Canaria. Realmente no me importa mucho cuál es el rival, Si vamos a Alginet, bien, porque podrá ir la familia a verme; con los dos equipos de Madrid el viaje es cómodo y Gran Canaria también está bien. En estas circunstancias poco importa el rival”, asegura.

Javi está satisfecho del partido disputado ante el Zamora: “Vuelvo a estar bien físicamente, como al principio de liga”. Sin embargo, reconoce que “perder tantos partidos como últimamente nos pasaba te va lastrando psicológicamente y parece que todo sale mal. Pero yo llevo jugando muchos años y soy una persona tranquila. Los deberes deberíamos haberlos hecho ya, ahora lo único que vale es ganar”.

El equipo apenas tiene tiempo para preparar el partido del domingo en Burgos (19 horas en horario unificado) y en el que buscarán la victoria para asegurarse la undécima plaza y con ella jugar el segundo partido en La Guía. Una derrota les deja pendientes de lo que haga Algeciras ante el Zornotza.