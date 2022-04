Robles: “Espero que la gente vea un Langreo con carácter y ambición”

El partido de la jornada 32 de LaLiga Santander que enfrentará el 15 de abril a la Real Sociedad y al Betis en el Reale Arena de San Sebastián será el primero de una gran liga europea que se podrá seguir en la red social TikTok y en formato vertical 9:16.

Esta iniciativa conjunta de LaLiga, Mediapro y TikTok se retransmitirá en abierto a través del perfil oficial en dicha plataforma de Gol Televisión y pretende fomentar el consumo de contenido futbolístico en los nuevos formatos digitales, destacó LaLiga en un comunicado. Está previsto desplegar un dispositivo especial en el Reale Arena que contará con una Unidad Móvil 4K y más de 30 profesionales trabajando para una producción exclusiva del partido en formato vertical, una experiencia nativa para TikTok que incluirá la adaptación de todos los gráficos y una personalización de la retransmisión diseñada para dispositivos móviles y nuevas audiencias”, añade el texto.

Los narradores del encuentro serán Nacho Hernáez y Carla Gabián, dos creadores de contenido referentes en fútbol dentro de la red social china, con los que se podrá interactuar en el chat del directo durante la emisión del partido.

Tras debutar con victoria en el banquillo del Avilés, Emilio Cañedo afronta con optimismo el partido de mañana (17 horas) frente al Pontevedra en Pasarón: “Después de un comienzo dubitativo, el Pontevedra está demostrando que tiene la mejor plantilla de la categoría. Es uno de los partidos más difíciles, pero si salimos convencidos creo que podemos hacer un buen partido y confío en ganar”.

Cañedo no cree que el triunfo frente al Salamanca suponga un punto de inflexión: “Estudiando la trayectoria del equipo en lo que va de temporada podemos ver que después de un resultado positivos se volvía a dinámicas no tan buenas. Lo que se ha visto esta semana es mucho trabajo, con una predisposición y actitud que se notan en el día a día”.

Para el viaje a Galicia, el técnico avilesino tiene hasta cinco bajas. A Adri Gómez, Cárdenas y Ródenas se unen Cedrick y Vidorreta. Sobre la disposición táctica, Cañedo recalca que “puedo modificar el dibujo, pero lo principal es el estilo, que el equipo sea agresivo, combinativo y que tenga paciencia a la hora de jugar”.

El debut de Roberto Robles en el banquillo del Langreo se producirá mañana (17 horas) en un campo, La Cruz, que el técnico conoce a la perfección: “Espero un ambiente muy bonito de fútbol asturiano. A La Cruz va mucha gente del barrio y de Gijón. Y espero que haya mucha gente de Langreo, que vean un equipo con carácter y con ambición”.

Sobre su primera semana de trabajo, Robles recalcó que “desde el primer día he visto a la gente enchufada, con ganas de que llegue el partido. Y esto es así porque la dinámica y el ambiente en el grupo ya eran muy buenos. Vamos a por los tres puntos, con un planteamiento en el que podamos ser nosotros mismos y sacar el partido adelante”.

Robles no le da mayor importancia a las características del campo: “En esta categoría hay muchos campos parecidos. El equipo ya tiene experiencia y no nos debe condicionar, pero habrá muchas interrupciones por faltas, muchos duelos. Tanto nosotros como ellos lo tenemos claro, pero no lo vemos como algo que nos vaya a limitar, sino como un desafío”.