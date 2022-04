“Ante el Marino será una final, el que pierda puede preocuparse”

Goleada incontestable la sufrida por el Llanera ante un Arenteiro que mete mucha distancia sobre el descenso y que, creciendo partido a partido en la segunda vuelta, puede ser uno de los “tapados” para colarse en una de las dos plazas de promoción por el ascenso que aún quedan por decidir. De principio a fin, avasalló a un Llanera inexistente en Espiñedo, al que derrotó con dobletes de Raúl, el mejor del partido, y de Renan Zanelli. También volvió a ver puerta Markitos, algo ya habitual en las últimas jornadas, demostrando que la línea de tres cuartos del equipo dirigido por Fran Justo es una de las más talentosas del grupo. Amadou salvó el honor de un Llanera que tendrá que mejorar sus prestaciones como visitante si quiere continuar en Segunda RFEF.

Desde el inicio, el Arenteiro tomó el control del juego y presionó muy la salida del balón de un Llanera que sufría para conectar con los centrocampistas y aún más con Keita y Romaric, los únicos que se posicionaban más allá de la línea central. Además, Dani Ceinos se lesionó fortuitamente en los primeros compases y tuvo que dejar su puesto a Mundaka.

A los seis minutos, Mapisa se jugó el tipo para evitar el remate de Sobrido, tras centro de Ger. El ariete verde cabeceaba fuera poco después un servicio de Markitos desde la línea de fondo. Un córner muy abierto desde la izquierda lo voleaba sin dejar caer el balón Adrián Cruz, despejando el portero internacional zimbabuense como pudo. Keita protagonizó la única ocasión rojiblanca, en un disparo lejano que se marchó muy cerca de la escuadra.

Apenas un minuto después, Pape Assane derribaba a Raúl Blanco dentro del área y el penalti lo transformaba Renan Zanelli. Mapisa adivinó el lanzamiento, pero la ejecución fue perfecta y no pudo llegar para desviar el esférico. Después de unos minutos de tregua, Raúl estuvo a punto de marcar con un zurdazo colocado que se perdió junto a la base del poste izquierdo. Fue el preludio del segundo tanto, firmado por Markitos con mucha clase. Recibió de Joseca, control con el pecho y zurdazo raso al primer palo. De ahí al descanso, Keita retrasó bastantes metros su posición para ayudar a subir balones, aunque los de Posada no volvieron a pisar el área rival.

Tras el descanso, Amadou reemplazó a Diego Delgado y el Llanera dio un paso adelante, presionando y buscando con ahínco la portería de Diego García, aunque sin generar ocasiones claras de peligro. Y, cuando mejor estaba jugando el equipo del ‘Puma’ Rodríguez, llegó la puntilla. Pase medido por encima de la línea de centrales de Álex Fernández hacia Raúl, que batió a Mapisa en el mano a mano.

Quemó las naves el técnico llanerense introduciendo de una tacada a Matías Fernández, Omar Sampedro y Javi Sánchez, pero, segundos después, Raúl casi clavaba su gol anterior, asistido en esta ocasión por Markitos. Ahí se acabó el partido, aunque aún pasaron más cosas en la media hora que aún quedaba. El quinto gol, segundo de Renan, fue una muestra de la impotencia de la zaga visitante, incapaz de despejar un balón y permitiendo hasta cuatro remates hasta que el cuero acabó en la red. Amadou, a pase de Romaric, salvó el honor de un Llanera que completó en Espiñedo una de sus peores presentaciones de la temporada. Y el próximo domingo (Pepe Quimarán, 18.00 horas) dramático derbi por la salvación frente al Marino de Luanco.

José Luis Rodríguez, técnico del Llanera, comentó tras caer 5-1 ante el Arenteiro que “ha sido el peor partido de la temporada. Me confundí de planteamiento y me equivoqué yo. Quise modificar alguna cosa sobre todo a la hora de defender y la salida de balón y me confundí”. Y añadió: “Tengo jugadores lesionados y tuve que replegar velas y decir que pase lo que tenga que pasar, que no haya lesionados ni expulsados, que fue lo que les pedí, el partido no tiene solución, es un partido perdido. Estamos a la altura de la temporada que hay rotura de fibras como la de Dani Ceínos, hay que cuidarse y arriesgar ahí para nada, no. Por eso a Espinar se lo dije, ni roja ni historias, el partido no tiene solución, no lo vamos a levantar, no la vayamos a liar.”.

Respecto a qué le falta a Llanera para salir del descenso dijo que “en la primera vuelta hicimos más puntos como visitante que en casa y en esta segunda estamos jugando bien menos hoy (por ayer). El otro día en Leganés jugamos muy bien, pero perdimos. Ahora estamos fuertes en casa, hay que ganar al Marino y al Coruxo y arañar algo fuera. El próximo partido contra el Marino es una final. El que pierda que se vaya preocupando”.

