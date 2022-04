Oli Arteaga, cada vez más imprescindible: los veteranos de la Oro se rinden al magisterio del pivot

El esperado regreso de Hervé Kabasele, el sábado ante el Huesca, cayó como agua de mayo en el Unicaja Banco Oviedo Baloncesto. La ausencia del pivot congoleño durante casi un mes ha obligado a exprimir al máximo al veteranísimo Oliver Arteaga. Y el canario, a sus 39 años, no solamente ha resistido, sino que ha elevado su rendimiento. Sus medias sin Kabasele: 29 minutos, 11,5 puntos, 6,8 rebotes 2,2 asistencias y 16,7 de valoración. Se agotan los adjetivos para elogiar al pivot azul, admirado incluso por el resto de ilustres veteranos de la LEB Oro.

Dos de ellos son incluso mayores que Oli. Ya han cumplido los 40. Y ambos coincidieron con el jugador del Oviedo. Pedro Llompart, base del Alicante, en la cantera del Valencia. “Estuvimos conviviendo primero en los pisos de los becados y posteriormente en el primer equipo. Se fraguó una amistad muy grande que persiste tanto con su mujer como con él y coincidimos siempre que podemos, que no es muy a menudo”.

El jugador valenciano pone a Arteaga por las nubes. “Como jugador todo el mundo lo puede ver, es uno de los grandes pivots que ha tenido la LEB, un seguro. Como persona es como se le ve en la pista: leal, muy buena gente, un tío sencillo con unos valores muy importantes”, dice Llompart, a quien no le sorprende el aguante del canario: “Siempre se ha cuidado y ha sido consciente de lo que podía y no podía hacer. Seguimos en esto porque nos divertimos, mientras el día a día sea bueno somos afortunados”.

Marc Blanch, escolta del Prat, es el otro jugador de la Oro que supera en edad a Arteaga, por unos meses. Y también compartió equipo con el pivot azul, en su caso en el Menorca: “Fue hace 10 u 11 años, el año del ascenso, con gente como Urko, Jorge Jiménez...”. Jiménez, por cierto, sigue jugando en la LEB Plata con 41 años.

Blanch analiza a Arteaga: “En todos los equipos donde ha estado ha tenido muchos galones desde jovencito. Pocos partidos hace flojos y los flojos para él son 8 puntos y 4 rebotes, cualquiera los firmaría. Tiene además muy buena mano, eso te da una seguridad que se une a su experiencia”. El exterior badalonés describe a Oli como persona como “un tío muy tranquilo, muy familiar, es una referencia magnífica para los pivots jovencitos que pueden llegar”. Ambos pudieron charlar en Pumarín hace no demasiado, en el último OCB-Prat. “Tocamos madera porque nos encontramos bien físicamente. No hablamos de retirarnos. Yo, mientras me encuentre bien... lo que no quiero es que llegue un día en que me arrastre, y supongo que él piensa lo mismo”, termina Blanch.

Arteaga también coincidió al principio de su carrera con Albert Sàbat, base del Girona, que va camino de los 37 años. “Los dos empezábamos en el Tenerife, actualmente desaparecido. Fue un orgullo. Es una gran persona y ya se le veía que tenía un gran talento para esto. En su larguísima carrera ha demostrado ser un gran profesional, es un histórico de la LEB oro. Es un gran jugador de poste bajo, también tiene un buen tiro desde el tiro libre y es buen pasador. Ha añadido además esa visión del juego que te la experiencia, así que se ha convertido en un referente en la liga”, apunta el de Llagostera, de regreso a su tierra.

Su compañero en el Girona Txemi Urtasun, a punto de cumplir 38 primaveras, corrobora estas palabras: “Siempre ha cumplido su rol, en ACB mas de equipo y en LEB oro mucho más protagonista, dominando la competición incluso en sus últimos años, en una grandísima carrera que no sabemos cuándo va a terminar. Es bastante imparable en el poste bajo, domina el rebote, pasa bien... está haciendo un final de carrera espectacular”, admite el navarro.

El hermano gemelo de Txemi, Álex Urtasun, reciente MVP de la Copa Princesa con el Estudiantes, presume de ser amigo íntimo de Oli, al que conoció en Valencia. “Era mi primer año profesional después de salir del Siglo XXI, y él estaba allí. Al año siguiente nos fuimos juntos al Castelló, y al siguiente coincidimos en ACB con el Valencia”, recuerda Álex, que describe lo que ha conseguido Arteaga como “una exageración. Llega un momento en el que parece que es fácil, y no lo es en absoluto. Y si me dices que es que tiene un mes bueno... pero no, son muchísimos años. Para mantener el nivel hay que hacer muchos sacrificios y sé que él los hace”.

Como persona, asegura Álex Urtasun, “es un diez y lo demuestra, no solo jugando, sino siendo el capitán que es y cómo es. Tengo compañeros aquí que han pasado por ahí y hablan maravillas de él, que mira por el bien común”.

En el Estu también está Nacho Martín, que acaba de cumplir 39 años. Martín y Arteaga se enfrentaron en categorías inferiores y, pese a sus largas carreras, solo coincidieron en selecciones españolas. El pucelano destaca que “siempre ha sido determinante porque cerca del aro tiene muy buen tacto, puede finalizar con gancho, su tirito de media distancia es muy bueno... Siempre se lo ha tomado muy en serio, de ahí que siga compitiendo al máximo nivel. Tanto él como yo podíamos habernos ido ya de vacaciones, pero ahí seguimos. Hemos cogido unas rutinas, sabemos lo que nos conviene y lo que no, cuidamos la alimentación...”. Como persona, lo tiene claro: “Si mi amigo Marc (Martí, jugador del OCB actualmente lesionado) habla tan bien de él, está dicho todo”.