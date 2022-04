El asturiano Llaneza da el secreto del Villarreal: "Cantera y fichajes diferenciales"

En 1994, el Villarreal era un equipo que se mantenía a duras penas en Segunda, con una afición tan reducida que el Ayuntamiento regalaba más entradas de las que se vendían en taquilla. Ese año llegó a la directiva José Manuel Llaneza, un valenciano (Puçol, 73 años) con ascendencia asturiana, ya que su padre era de Barros (Langreo). Hoy el Villarreal es un modelo de gestión deportiva y económica, que podría servir de guía al Sporting y el Oviedo. Llaneza, que se recupera de una leucemia, cuenta en vísperas del derbi sus experiencias futbolísticas como aficionado y dirigente.

El primer fútbol, en El Molinón. “Mi padre era muy aficionado al fútbol y me llevaba desde niño. Recuerdo haber visto un Sporting-Sestao, que el Sporting ganó 6 o 7 a cero y subió a Primera”.

Una casualidad providencial. “En 1994, el presidente del Villarreal, Pascual Font de Mora, necesitaba a alguien que centrara las cosas y pensó en mí. Hasta entonces había sido el presidente del equipo de mi pueblo, que llegó a jugar en Tercera y fue campeón de España de aficionados. El primer objetivo era seguir en Segunda y hacer las cosas bien para pagar religiosamente a todo el mundo. En aquel momento al Madrigal iban 1.500 personas, de las que 900 eran jubilados a los que invitaba el Ayuntamiento”.

La llegada de Fernando Roig. “Font de Mora cayó enfermo, entró Fernando Roig y decidió darle un vuelco total a la situación. Arriesgó mucho dinero y empezamos otro camino. En el primer año de su presidencia subimos a Primera. Jugamos la promoción contra el Compostela pensando que nos iban a eliminar. A la temporada siguiente bajamos, pero eso fortaleció el plan porque el presidente dijo que había que volver a subir”.

Infraestructura y cantera. “Hasta ese momento entrenábamos en campos prestados de Tercera División, de pueblos de al lado, donde podíamos. Y a partir de ahí empezamos la ciudad deportiva, que ahora tiene catorce campos”.

Viabilidad económica. “Hace cinco o seis años, el club empezó a ser autosuficiente. Hasta ese momento tirábamos de la manga de Fernando Roig. A Fernando hay que conocerlo. Es una persona que pone el corazón en su trabajo. Es un industrial de fama mundial y con el fútbol ha hecho lo mismo. En ningún momento ha pensado en sacar un dividendo, solo en invertir. Ahora vamos a hacer una inversión importantísima en las nuevas instalaciones del campo y la ciudad deportiva va viento en popa. Otra cosa muy importante es que él deja trabajar, se fía de la gente que está en el club”.

De todo un poco. “Cuando entra Roig, yo era director general del club y luego pasé a consejero delegado. Lo de la secretaría técnica es un poco difuso. Al final es casi siempre el presidente el que decide, pero Fernando me dejaba decidir a mí. Yo le decía: ‘vamos a fichar a fulano’. Y él casi siempre me contestaba: ‘¿y ese quién es?’ Había personas en la secretaría técnica, pero el que tenía contacto con el presidente era yo. Ahora el que toma las decisiones es su hijo”.

El modelo y la clave. “El modelo Villarreal podría definirse como cantera y fichajes diferenciales. Entre otras cosas porque eso nos permitía gastar en los jugadores buenos, aunque también nos hemos equivocado muchas veces. El año pasado llegamos a jugar con nueve de la cantera. La clave está en olvidar orgullos, trabajar para el club y no para ti. Así todo va mejor”.

Identificación. “Hemos pasado de los 1.500 de 1994 a los 22.000 del día del Bayern. Poco a poco se fue despertando al pueblo, a la provincia e incluso a la comunidad. La gente lo que quiere es que hagas las cosas bien y que ganes. Así te aprecian y te siguen. Noto que mucha gente de toda España está identificada con el equipo. Serán de otro equipo, pero el Villarreal no les cae mal”.

Capacidad de crecimiento. “El futuro del club lo veo esplendoroso. Vamos a cumplir los 100 años, vamos a tener un campo que será de lo mejor de España. La vuelta que se le ha dado ha sido total, pero ahora con las obras será algo extraordinario. Y si el equipo sigue en esta línea todo irá para arriba”.

La guinda del Bayern. “La noche del martes fue muy especial, por la clasificación y por lo que pasó después. Me emocionó la dedicatoria de Emery y de los jugadores. Y, sobre todo, la llamada de Fernando Roig, que estaba con mi hijo José Manuel. Vi el partido en casa con mi mujer y fue una alegría impresionante. Mayor incluso que la semifinal de 2006. Aquello fue un milagro. Esto también, pero el fútbol ha cambiado mucho en estos 16 años. Estoy con unas ganas enormes de ir a un partido, pero tendré que esperar un poco. No llegaré al de semifinales, pero a la final de París seguro que voy”.

El Sporting, incomprensible. “He estado con muchos dirigentes del Sporting y sinceramente ha habido cosas que no me han gustado, pero cada uno lleva el club como quiere. No soy nadie para dar consejos a la familia Fernández, pero si con el material humano que hay en Gijón no son capaces de darle la vuelta a esto, no lo entiendo. Tiene una afición terrible y una cantera extraordinaria. Hay que trabajar con esa cantera, hay que ayudar a los chavales, hay que luchar”.

El Oviedo, de cerca. “La última vez que jugamos en Oviedo, con Eugenio Prieto de presidente, marcó Martín Palermo. Claro que seguí todo lo que le pasó en 2003 porque Asturias es mi segunda tierra”.

En el derbi, con los dos. “La rivalidad en Asturias es tremenda. He estado en comidas en las que la mujer era del Sporting y el marido del Oviedo. Veré el partido del sábado, pero no me mojo. Voy con los dos”.