El ciclista gijonés Mauro Rato, de vuelta a la carretera tras romperse la clavícula en la Vuelta al Alentejo

Mauro Rato ya está acostumbrado a lidiar con las adversidades, así que no se vino abajo cuando se rompió la clavícula en el esprint de la tercera etapa de la Vuelta al Alentejo, en Portugal. El corredor asturiano del BAI Sicasal Petro Luanda está decidido a que esta temporada sea la de su asentamiento en el mundo profesional, y recorta plazos para volver a las carreras. “Después de un primer año un poco decepcionante, en este tengo más tranquilidad, más seguridad”, apunta el gijonés.

Efectivamente, la primera campaña de Rato como profesional resultó accidentada. El Bai Sicasal, con el que ha firmado contrato hasta 2025, tuvo problemas con la UCI para su inscripción y el ciclista asturiano fue cedido al Gios. “El cambio de equipo me afectó mucho, sobre todo mentalmente, y me costó mucho recuperarme del palo de no correr la Vuelta a Asturias”, confiesa. La invitación llegó sin tiempo material para cumplir los trámites burocráticos necesarios.

Rato tiene especial ilusión por disputar la ronda asturiana, pero parece que la decepción se va a repetir este año, ya que el Bai Sicasal no se encuentra entre los equipos invitados. “Personalmente me parece incomprensible, se les preguntó en enero por la invitación y ni han contestado”, subraya el corredor, que no es el único asturiano relacionado con el equipo angoleño. Su director para Europa es el sierense Gustavo Gutiérrez, de Carbayín Alto, y en él trabajan también los auxiliares Andrés Menéndez, de Luarca; Abel Flórez, “Willy”, de Llanera; Dionisio Vidal, de Las Caldas, y Marcos López, de Siero.

Mauro, que inició el año llegando en el segundo pelotón en la Clásica da Arrabida, ya está de vuelta en la carretera tras unos días de rodillo. “A ver si puedo llegar bien al Trofeo Joaquim Agostinho, a finales de junio, y luego a la Vuelta a Portugal, que para el equipo es importante”. En su calendario, de momento, la Vuelta a Estonia, donde planea reaparecer, y el Campeonato de España.