El Ceares, zarandeado: el equipo gijonés, ya descendido, sufre una dura derrota

Los fieles del Ceares tienen asumido hace bastante tiempo el descenso a Tercera RFEF, pero les costó reconocer ayer a su equipo en La Cruz. Donde habitualmente juega un conjunto justito para la categoría pero aguerrido y pertinaz deambuló ayer un puñado de jugadores a los que el partido parecía sobrarles, una vez confirmada la pérdida de la categoría. Enfrente, un Palencia que se ve en la recta final con todas las opciones de jugar la fase de ascenso se paseó. Fue superior de cabo a rabo, y encima no se relajó hasta el cuarto de hora final, provocando una escabechina en el campo cearista.

La igualdad duró bien poco. Ya había pisado con peligro el Palencia el área local cuando Edu fue derribado dentro del área a los 9 minutos. Raúl transformó el penalti, que Guille llegó a tocar. Los minutos transcurrieron con el mismo guion: un Ceares incapaz de sacudirse la presión visitante, perdiendo un balón detrás de otro y siendo pasto fácil de las contras. Las líneas cearistas dejaban espacios por doquier, especialmente por las bandas, castigadas por los peligrosos extremos visitantes.

Silva, cabeceando un córner sacado en corto, y Abel, en otro balón suelto dentro del área, dejaron el partido visto para sentencia, antes de que Frodo marcase el cuarto con el árbitro a punto de pitar el descanso.

En la segunda parte el entrenador local, Pablo Busto, cambió su habitual sistema de tres centrales para intentar armar un poco más el equipo defensivamente. La maniobra resultó inútil. El Palencia, pese a su segura victoria, exhibió una gran voracidad, y entraba como un cuchillo cada vez que los locales regalaban el balón, algo que sucedía constantemente. En tres minutos marcó otros tres goles, amenazando con una goleada para la historia. Sin embargo, con los cambios se relajó, el Ceares persiguió el balón con más ahínco y el marcador se quedó con un cero a siete igualmente sonrojante.

Pablo Busto: "Hay que dar un paso al frente, no merecemos acabar así"

Pablo Busto estaba visiblemente decepcionado al término del choque. “Es mi peor partido como entrenador, sea en la categoría que sea, y llevo entrenando desde infantiles. Este Ceares no es el mío”, apuntó el técnico gijonés. Aparte de los múltiples fallos que se cometieron, Busto cree que “lo peor es la actitud, la falta de esa chispa que requiere un partido de este nivel. Nos encontramos con un rival que vino a morder, con una intensidad tremenda. Con el 0-7 escuchaba a su banquillo decir que no aflojaran, y a mí eso me parece espectacular”. En un plano más analítico, el entrenador cearista admitió que “pensábamos que el hecho de haber descendido nos liberaría para poder encontrar el juego que no nos estábamos atreviendo a hacer, pero salimos sin concentración y sin tensión”. Pablo Busto aboga por hablar claro entre todos el lunes para dar un paso adelante. “Lo primero por ellos, porque se juegan su futuro; estos partidos los ve mucha gente. Y lo segundo por el trabajo del club y por la afición. Nadie merecemos acabar la temporada así”.