Milla de Avilés: Nassim repite y Águeda Muñoz se estrena

Despertó a la vida la milla de Avilés un Domingo de Resurrección tras dos largos años de suspensión, cumpliendo nada menos que 33 ediciones. Una milla urbana que es al atletismo lo que un criterium al ciclismo. Marco ideal para que los atletas hagan merecida caja sin la exigencia de una prueba en ruta o en pista; lugar en el que compiten amateur y profesionales; promoción de categorías menores y en el que el resultado final es lo de menos... y, claro está, el escaparate idóneo para llevar el atletismo a donde habitualmente no llega, es decir, al gran público.

Ayer en Avilés ganaron dos atletas profesionales, Nassim Hassasous García y Águeda Muñoz. Quizá los atletas más en forma por sus actuaciones anteriores, como certifican el subcampeonato de campo a través del atleta navarro y el de 1.500 metros en el caso de la segoviana, y que participaban en la carrera que organiza la vieja Atlética Avilesina, con 90 años ya a cuestas, pero joven de espíritu. A diferencia del Cross de Navidad, la Milla presentó un cartel atractivo. No faltaron corredores con un buen curriculum como el leonés Rober Alaiz, plata en el reciente nacional de 10.000 metros; el olímpico burgalés Jesús Gómez o Solange Pereira, que, tras conquistar su sexto título nacional de Milla en La Palma, aspiraba al séptimo en Avilés, que frustró la joven Águeda Muñoz. Unos tiempos los de 2022 lejos de los récord de la prueba, que tienen Rocío Rodríguez desde 2000, con 4:43, y el portugués Silva con 4:02.

La prueba femenina deparó una carrera táctica en la que en dos de las tres vueltas que completaban los 1.609 metros el grupo se mantuvo compacto. Hasta que en la última vuelta, al toque de la campana, las atletas que luchaban por el triunfo empezaron a mover posiciones. La cuesta de Sabugo era ya cosa de Pereira y Muñoz. La segoviana que prepara Arturo Martín en Madrid y que ha fichado por el club Adidas, atacaba a la corredora del Valencia en ese punto. Solange, en principio, parecía que se rehacía, pero al final claudicaba ante la atleta castellana, que por vez primera competía en Avilés y estrenaba su participación con un triunfo. El tiempo de 4:55 de las dos primeras frente a los 5:01 de Marta García (Bilbao) mostraban la superioridad del dúo de cabeza.

Por su parte, la carrera masculina salía a un ritmo superior a la femenina, pero no lo suficientemente duro para que prácticamente casi todos los atletas no estuvieran en condiciones de poder aspirar al triunfo en la cuesta de Sabugo, juez de la carrera. En ese punto también maniobraba Nassim, el trotamundos navarro, para asegurar su triunfo. Y es que el atleta del Barcelona, nacido en Las Palmas de origen hispano-argelino, vivió en Tudela prácticamente toda su vida hasta que se trasladó a Valladolid, donde se forja con Uriel Reguero. En Sabugo se encontraba con un atleta que lo daba todo e iba a más, como el joven David Carranza. Tanto dio el joven madrileño, campeón de 1.500 metros sub-20, que al final sufrió una indisposición que le impidió subir al podio. Tuvo que recoger el trofeo de segundo clasificado su hermano José. La situación causaba cierta angustia al ver al joven atleta en el suelo, consciente pero en evidentes problemas que lo obligaban a precisar ayuda de la organización, y más cuando por megafonía se reclamó la presencia de un médico, puesto que el chico no mejoraba. El triunfo de Nassim suponía el segundo en Avilés del navarro, que ya había vencido en 2019. Mohamed Attaoui fue tercero.

Los asturianos, agitadores

Los atletas asturianos jugaron el papel que les correspondía de agitadores de la prueba. El corredor local David Alfonso, subcampeón nacional sub-23 de 10.000 metros, se quiso dejar ver desde el inicio en una prueba que su hermana Irene ganó en infinidad de ocasiones. El sierense Moha Bakkali, con la tercera dosis de la vacuna a cuestas, hizo lo que pudo, dadas las circunstancias, como la gijonesa Bea Álvarez, que es más resistente que veloz y que está a la espera de su convocatoria en la Copa de Europa de 10.000 metros. Se echó en falta a la gijonesa Isabel Barreiro, compañera de generación de Águeda Muñoz, concentrada en Sierra Nevada, y al lesionado Pablo R. Coviella.

Las categorías menores supusieron la puesta en escena de deportistas que llevan el atletismo en la sangre y que han heredado las dotes deportivas de sus progenitores, como Beltrán Díaz, hijo de Luis Díaz, vencedor que fue de la San Silvestre de Oviedo, o las hijas de un histórico del atletismo español como Isaac Viciosa.