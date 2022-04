“Me fui del Barcelona buscando minutos para volver a la selección”

El avilesino Abel Serdio ha vuelto a la selección española de balonmano tras unos años de ausencia. La pasada semana España disputó dos encuentros ante la poderosa Francia que se saldaron con una derrota en el primero y una victoria en el segundo. En ambos participó activamente el pivote asturiano, que lleva dos temporadas jugando en el Wisla Plock de Polonia.

–¿Qué tal el regreso?

–Muy contento por estar entrando otra vez en los planes de la selección tras unos años de no hacerlo. Al final me fui del Barcelona buscando más minutos de juego porque con Xavi Pascual no estaba contando mucho y aquí en Polonia me encuentro muy bien, estoy jugando muchos minutos y eso es algo que seguro que ayudó a que volvieran a contar conmigo. Unos de los objetivos al fichar por el Wisla Plock era tener minutos y poder volver a la selección y poder disputar un gran torneo.

–La selección está en un proceso de renovación tras la marcha de jugadores veteranos y emblemáticos como Raúl Entrerríos, ¿qué futuro le ve?

–Hay que ir haciendo cambios poco a poco y Jordi Rivera los está haciendo probando gente nueva. Es verdad que en el primer partido ante Francia no estuvimos nada bien porque se juntó que a ellos les salió todo y a nosotros nada, pero en el segundo fue al revés y acabamos ganando. No es fácil ganar a Francia, que es una de las selecciones más fuertes del mundo, y nosotros lo hicimos además jugando allí. A pesar de los cambios y de que hay gente muy joven y nueva demostramos que podemos competir con selecciones tan potentes como Francia.

–Parece contento en el Wisla Plock, ¿a qué aspiran?

–Sí, lo estoy. En los últimos años el dominador en Polonia es el Kielce, lo ganó todo. Nosotros somos el segundo equipo, pero no hay tanta diferencia como pueda haber en España entre el Barcelona y el siguiente, pero lo cierto es que Kielce lo viene ganando todo. Pero este año tenemos la oportunidad de ganar, jugamos el último partido de Liga en nuestra casa ante ellos. En la EHF estamos a dos partidos de meternos otra vez en la Final Four.

–¿Sigue el balonmano asturiano desde la lejanía?

–Sí, lo sigo, aunque este año no he podido ver ningún partido. Sé que Oviedo está jugando por el ascenso como ya lo hizo el año pasado, aunque aquella vez tuvo mala suerte y perdió todas sus opciones en el primer partido. Espero que eso le sirva de experiencia. Sería importante tener un equipo asturiano en la División de Honor Plata porque no hay nada desde los tiempos del Gijón Jovellanos. Y quién sabe, si hacen bien las cosas en unos años puedan dar el salto a Asobal.

–¿Qué recuerdos tiene de aquel Gijón Jovellanos en el que debutó en la élite?

–Muy buenos, me permitió debutar en Asobal, algo que no hubiera esperado. Estaba jugando en la Atlética Avilesina cuando me llamaron y no lo dudé. Tengo muy buenos recuerdos como la Final Four de la Copa del Rey que jugamos en Gijón y todos los partidos que ganamos. Fue una pena que ese equipo solo durara dos años en Asobal.

–¿Mantiene relación con los jugadores de aquel equipo?

–Con Costoya estuve estos días porque se acercó a Chambéry, donde se jugaron los partidos de la selección, aunque hacía tiempo que no nos veíamos. Pero sí que mantengo relación con bastantes como con Adrián Fernández, por ejemplo. En el balonmano haces amigos que no se pierden.

–Después de la marcha de Raúl Entrerríos es la referencia en la selección para los jugadores asturianos, ¿es una responsabilidad o un orgullo?

–La verdad es que no lo había pensado. En el extranjero estamos Costoya y yo y Adrián está en el Bidasoa. ¡Quién me iba a decir cuando yo iba a los partidos de joven con todos los jugadores que había que ahora los referentes íbamos a ser nosotros!

–Cambiando del balonmano a otro tipo de actualidad, ¿cómo se está viviendo en Polonia la invasión de Ucrania por parte de Rusia?

–La verdad es que aquí donde yo estoy, en Plock, no se está notando nada, pero si hablas con los polacos, que históricamente ha sido un país muy castigado, fueron los primeros en comprender la situación y están siendo el país que más refugiados está acogiendo.