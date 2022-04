"Todos al Palacio": el lema del Telecable para dejar en Gijón la sexta Copa de Europa de hockey sobre patines

Doce, como los títulos del club –sin contar la medalla de oro de la ciudad de Gijón y la de plata del Principado–, son los componentes del Telecable reunidos para analizar la próxima edición de la Copa de Europa. “Queremos que vuelva a quedarse en casa”, afirma Natasha Lee. El equipo ya sabe lo que es ganar ante su gente un título europeo. Lo consiguió en 2010, tras superar en la final a Alcorcón. Fue la tercera del club y llegó sin Natasha en la pista. Entonces, ella militaba en el Voltregá. La gijonesa, en todo caso, tiene un idilio intenso con esta competición. En la actual plantilla es la única supervivente del primer título del club, logrado en 2007, y sumando su etapa en Gijón y en Voltregá, ha levantado seis veces la copa.

“Hay que llenar el Palacio”, insiste Sara Lolo. Ella suma cuatro Copas de Europa. Todas en el club de su vida. “En la última edición en Gijón -ya se han disputado dos- alcanzamos una asistencia de unas 2.500 personas. Acercarnos a los 5.000 del aforo ya sería un gran triunfo”, desliza José Luis Souto, “Puskas”, dirigente del club. Desde que accedió a la presidencia vio levantar una Copa de la Reina. Aspira a aumentar la lista. Sus jugadoras están confiadas en conseguirlo. “Se va a quedar aquí”, le comenta Angy Fernández, convencida. “La final four va a ser un espectáculo”, promete Nuria Almeida. “Lograr la sexta sería un nuevo triunfo para reivindicar el deporte femenino”, apunta Javier Zurrón, uno de los vocales. “Hay que conseguirlo por Asturias”, añade Matías Rodríguez, secretario. “Por nuestro equipo, por nuestra gente”, recuerda Fernando Sierra, valiéndose del lema que ha acompañado a la entidad durante su dilatada trayectoria. Él reivindica otro hecho, el que añade valor a los títulos: “El mérito del club es mantenerse desde 2007 luchando por todo. No hay equipo que haya tenido un ciclo tan largo como el nuestro”. “Y lo que queda por venir”, se escucha.

El extraordinario rendimiento deportivo del Telecable Gijón se ha conseguido desde el sacrificio de un conjunto de jugadoras que combinan el deporte con trabajos y estudios. De hecho nadie en el club se dedica profesionalmente al hockey, salvo el entrenador. En la plantilla hay desde una médico, como Sara Lolo, hasta varias fisioterapeutas, una técnico en laboratorio y unas cuantas estudiantes de carrera universitaria. En la directiva, más de lo mismo. Desde un profesor de contabilidad, como es el presidente, pasando por ingenieros industriales y funcionarios.

“Animamos a Gijón a volcarse con el deporte femenino”, comenta Eva Mejido, portera del Telecable de sonrisa incontrolable. “El apoyo de la gente se nota mucho en la pista y en una competición tan igualada puede ser decisivo”, asegura Rebeca González. “Con nuestra afición no hay duda de que seremos más fuertes”, sentencia Marta Piquero, campeona de Europa con la selección española y ahora, en la lucha por repetir título en Gijón.

“La Copa de Europa está cada vez más competida y si antes había siempre un par de favoritos, ahora estamos hablando que puede pasar cualquier cosa”, se escucha de uno de los corros formados por jugadoras, técnicos y directivos. El título se disputa en dos semifinales que se jugarán el sábado 30 de abril. El Telecable se medirá al Cerdanyola a las 19.30 horas en el Palacio. Palau y Benfica saltarán a la cancha, en el mismo escenario, a las 21.30 horas. Los ganadores jugarán la gran final de la Copa de Europa, al día siguiente, a las 18.30 horas. “La clave es estar bien en la semifinal. Ahí necesitamos más que nunca el respaldo de la gente. En la final, todos vuelan. Ojalá que Gijón nos haga campeones”, concluye Fernando Sierra con un solo grito común: “Todos al Palacio”.

En Copa ante Voltegrá y cabreo por el calendario





El Telecable Gijón tendrá como primer rival en la Copa de la Reina al Voltregá, según deparó el sorteo celebrado ayer en Lleida, localidad que acoge esta competición entre el 5 y el 8 de mayo. En caso de superar esta eliminatoria, su rival en semifinales será el ganador del partido entre el Manlleu y el Igualada. “Un partido entre el Voltregá y el Telecable es un clásico de la OK Liga. Seguro que nos va a poner las cosas difíciles, seguramente nos va a dejar el peso del juego a nosotras, pero son muy peligrosas en la transición”, manifestó Fernando Sierra, técnico del Telecable, tras conocer el resultado del sorteo.

El entrenador gijonés no está nada conforme sobre cómo están organizadas las competiciones esta temporada: “Jugamos este fin de semana dos partidos, el sábado recibimos al líder, Vila-Sana, y el domingo al Voltregá en partido aplazado en su momento. En caso de ganar los dos partidos nos pondríamos líderes. La semana que viene tenemos la Final a Cuatro de la Copa de Europa y la siguiente la Copa de la Reina, eso supone, si todo va bien, siete partidos en dos semanas”. Sierra definió este calendario como “salvaje” y espera poder reunirse con clubes y Federación para que no se repita: “Esto no puede ser, no lo soporta ni un equipo profesional y con más razón deberíamos evitarlo en equipos que no lo somos”. Fernando Sierra recalca que además de lo apretado del calendario “el equipo se está jugando títulos y eso supone además del desgaste físico un desgaste mental”. Por si fuera poco, el siguiente partido a la Copa de la Reina sería ante otro de los grandes de la OK Liga, el Manlleu, también de mucha exigencia.