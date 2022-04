Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, llamó esta mañana a pasar página en lo deportivo del derbi asturiano, pero volvió a lanzar un mensaje de serenidad de cara a coser las relaciones entre los dos equipos más importantes del fútbol asturiano. El navarro evitó entrar a valorar las sanciones a los jugadores del Sporting por la agresión a Femenías. “No sé cómo va todo esto. Los comités no se habrán saltado la norma. No soy juez, ni parte. Lo peor para nosotros es que perdemos a Segura. Yo, por mi parte, no voy a entrar en las sanciones”, afirmó. Luego entró de lleno en lo sucedido

“Al final se fue todo de madre y no hace falta recalcarlo otra vez, hay imágenes y no son para estar orgullosas. Hay que frenar, sentarse y recapacitar. En ese sentido, somos conscientes de que no se puede volver a repetir. No se trata del y tú más. Unos tendrán que recapacitar diciendo: 'Vaya la que hemos liado'. Y otros (nosotros) tendrán que ceder y decir se acabó y empezar de cero. No es bueno para nadie, ni para el fútbol, ni para los equipos ni para Asturias", finalizó Ziganda.