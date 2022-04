Atletismo: Capitán volverá a subir el Angliru por los enfermos de ELA

El 9 de octubre de 2005, José Luis Capitán no solo completó la prueba atlética de la Subida al Angliru, sino que batió el récord: una hora y 36 segundos. Casi 17 años después, la marca sigue vigente y Capitán afronta un reto aún más exigente, ya que sufre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). La enfermedad, en estado muy avanzado, tiene a Capitán prácticamente inmovilizado y con dificultades para hablar. Pero el madrileño, residente en Colloto, no está solo y en su lucha contra la ELA ha aceptado volver a subir al Angliru el próximo 14 de mayo.

Capitán se sorprendió cuando miembros de la asociación de Amurrio (Álava) “Ezina Ekinez Egina” (algo así como “con ganas, todo lo imposible se convierte en factible”) le propusieron subirle al Angliru en una silla especial, adecuada para carreras por montaña, impulsada por dos voluntarios.

“Volveré a afrontar la subida al infierno”, destacó Capitán, que añadió: “Pero en esta ocasión lo haré arropado por la asociación “Ezina Ekinez Egina” y con el fin de recaudar dinero para la Asociación ELA Principado. Espero que familiares, amigos y gente solidaria se apunte para acompañarme en esta emotiva iniciativa”. Las inscripciones, de diez euros, pueden realizar hasta las 23:59 horas del 12 de mayo en la dirección de internet www.321go.es.

Según Capitán, “la idea es que la gente que me acompañe pueda hacerlo corriendo, andando o en bici. Y para la gente que no se vea capaz sería muy interesante tener coches arriba, para luego poder bajar a los participantes”. Los organizadores dan tres opciones a los interesados en colaborar en la campaña “Capitán vs ELA’Angliru”: acompañar al exatleta corriendo, andando o en bici; subir en coche indicando el número de plazas libres; y mediante el dorsal cero, para inscribirse sin asistir.

Capitán, que ya ha probado la silla tras una visita de dos voluntarios de la asociación, asegura que “el Angliru y la ELA tienen algo en común, su dureza”. El deportista agradece la colaboración del Ayuntamiento de Riosa y confía en una alta participación “porque me están llamando amigos de toda España”.