Así fue la jornada en Tercera: crónicas y puntuaciones

Lealtad 2

San Martín 0

Lealtad: Javi Porrón (1); Miguel Obaya (2), Agus Porto (2), Mikel Busto (1), Álex Menéndez (2); José Luis (2), Marcos Blanco (1), Coutado (1), Ferreiro (2), Álvaro Viña (2) y Zucu (2).

Cambios: Meana (1) por José Luis, min. 65. René Montoto (2) por Ferreiro, min. 74. Ballina (s. c.) por Coutado, min. 86.

San Martín: Gonzalo (2); Benja (1), Camblor (2), René (1), Bamba (2), Monte (1), Pedro (2), Landry (2), Berto (1), Moha (2) y Fath (2).

Cambios: Álex Padrón (s. c.) por Fath, min. 82. Víctor (s. c.) por Pedro, min. 86.

Goles: 1-0, min. 63: Ferreiro. 2-0, min. 76:_Meana.

Árbitro: Sahelices Puga, delegación de Gijón. Expulsó con roja directa al visitante Moha (min. 83). Amonestó, por el Lealtad, a Agus Porto y Marcos Blanco; y por el San Martín, a Benja y Fath.

Les Caleyes: Unos 300 espectadores.

El Lealtad continuó su escalada y, con su trabajada victoria frente al San Martín, se aseguró una plaza en la Copa del Rey de la próxima temporada. El equipo de Clemente tardó en encarrilar un partido muy controlado en la primera parte, sin apenas acercamientos a las áreas.

Con bajas de jugadores importantes, el Lealtad tardó en entrar en juego. Lo hizo después de llevarse un buen susto al inicio del segundo tiempo, cuando Camblor mandó un remate de volea al larguero de la puerta de Javi Porrón. Respondieron de inmediato los locales con un cabezazo de Agus Porto que también se estrelló en la madera. Más suerte tuvo Ferreiro, que en el minuto 63 culminó una jugada de Álvaro Viña con un disparo que entró por la escuadra.

Los cambios mejoraron al Lealtad, que tuvo en Meana a un revulsivo. Tras un remate que se fue por poco logró el 2-0, en una jugada iniciado por Zucu. El San Martín intentó reaccionar, pero todo se fue al traste con la expulsión de Moha, que se revolvió a una entrada de Agus Porto.

Llanes 0

Lenense 0

Llanes: Ramón (2); Durán (3), Bruno (1), Álvaro Mier (2), Pablo Álvarez (3); Piniella (1), Laine (1); Gael (1), Pablo Prieto (2), Richi (2); y Cristofer (2).

Cambios: Laria (1) por Pablo Prieto, min 76. Arturo (s. c.) por Gael, min. 88. Álvaro (s. c.) por Richi, min. 88. Yefrei (s. c.) por Cristofer, min. 90.

Lenense: Dani (1); Julio (1), Pedro (2), Charly (2), Campillo (1); Junior (2), Luismi (1), Pablín (1), Madou (1);_Berto (2) y Sergio (1).

Cambios: Sánchez (1) por Junior, min. 67. Carlos Blanco (s. c.) por Sergio, min. 78. Ryduan (s. c.) por Madou, min. 86.

Árbitro: Ballesteros de la Rubia, delegación de Oviedo. Amonestó, por el Llanes, a Durán y Bruno; y por el Lenense, a Pedro, Luismi, Sergio y Pablín.

San José: 325 espectadores. Se hizo pasillo al alevín del Llanes, que ascendió a Segunda Categoría.

El Llanes logró el punto que le faltaba para garantizar su clasificación para la fase de ascenso, en un partido anodino, en el que arriesgó muy poco con tal de no conceder ocasiones a un rival que, si necesitaba urgentemente la victoria, no lo pareció.

La primera mitad fue pésimas, con los dos equipos a medio gas, sin pisar prácticamente el área rival y mucho respeto mutuo. Hubo solo una ocasión por bando, primero la del local Cristofer, que cabeceó fuera un centro de Durán, y después, y mucho más clara, un balón de Berto que sacó Ramón con el pie de forma providencial.

En la segunda parte al menos hubo más ocasiones. Por parte llanisca, una volea de Cristofer con el exterior que rozó el poste derecho, un testarazo de Álvaro Mier por encima del larguero y una a bocajarro de Arturo que envió a córner un defensa. Por el Lenense, un remate de Junior bien blocado por Ramón, un balón rebotado que sacó en la línea de gol Pablo Álvarez y, sobre todo, una clarísima de Carlos Blanco, que cruzó en exceso la pelota cuando tenía todo a favor para marcar.

En definitiva, el Llanes luchará por subir a Segunda RFEF por segundo año consecutiva, mientras que el Lenense lo hará por mantenerse.

L’Entregu 2

Covadonga 1

L’Entregu: Alberto Benito (2); Dani González (2), Edu Flores (2), El Miloud (2), Leyder (2), Fran Martín (2), Ricky Vaca (2), Borja Prieto (2), Steven Ospina (2), Juan Menéndez (2) y Borja Rodríguez (3).

Cambios: Manu Casariego (1) por Ricky Vaca, min. 60. Nacho Fernández (1) por Steven Ospina, min. 73. Javi Revuelta (s. c.) por El Miloud, min. 88.

Covadonga: Raúl (1); Aitor Ferrero (2), David González (2), Asier (1), Figar (2), Omar (1), Santullano (1), Sergio Parra (1), Osky (2), Roberto (1) y Mati (2).

Cambios: Nacho (1) por Sergio Parra, min. 31. Javi Álvarez (1) por Roberto, min. 61. Dani (1) por Nacho, min. 71. Félix (1) por Omar, min. 71.

Goles: 1-0, min. 26: Borja Rodríguez. 2-0, min. 46:_Borja Rodríguez. 2-1, min. 57: Edu Flores, en propia puerta.

Árbitro: Alonso Luiña, delegación de Avilés. Amonestó, por L’Entregu, a Alberto Benito; y por el Covadonga, a Dani.

Nuevo Nalón: 300 espectadores.

L’Entregu cerró la temporada en su campo con una victoria justa, gracias a los goles de Borja Rodríguez. El primero llegó al aprovechar un rechace del portero a remate de Steven Ospina. Tras el segundo, al inicio del segundo tiempo, reaccionó el Cova y acortó distancias, pero no tuvo opciones para el empate.

Tuilla 0

Urraca 1

Tuilla: David Vázquez (1); Nacho Quintín (0), Hugo Martínez (0), Prendes (0), Jandro (1), Nico Arce (0), Acerete (0), Velardi (0), Marco Correa (0), Santi Otero (0) y Jaime (0).

Cambios: Pablo Rodríguez (0) por Nico Arce, min. 39. Luis del Río (0) por Santi Otero, min. 66. Beni (0) por Hugo Martínez, min. 74. Álex Arce (0) por Acerete, min. 74. Gonzalo Acosta (0) por Jaime, min. 74.

Urraca: Alejandro (2); Jorge (0), Expósito (0), Alfonso Bello (0), Sandoval (0), Fonseca (1), Javi Alonso (0), Álvaro (0), Chery (0), Mathe (0) y Gorry (1).

Cambios: Blin (0) por Sandoval, min. 66. Antón (0) por Expósito, min. 74. Antuña (s. c.) por Álvaro, min. 85.

El gol: 0-1, min. 81: Gorry.

Árbitro: Miguel Villa. Amonestó, por el Tuilla, a Prendes, Jandro y Velardi; y por el Urraca, a Chery.

El Candín: 200 espectadores.

Un gol de Gorry, al resolver un barullo en el área tras un saque de córner, dio la victoria al Urraca en un partido horrible. El Tuilla, en su peor partido en mucho tiempo, no fue capaz de crear peligro hasta los minutos de añadido, cuando el guardameta Alejandro respondió hasta con tres paradas consecutivas a los remates de los delanteros locales, evitando así el empate.