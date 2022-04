El Llanera se queda sin premio ante el Palencia

Buen partido del Llanera en la Balastera ante el Palencia, aunque sin premio: 2-0. Los asturianos fueron de más a menos y en las postrimerías del descanso pudieron irse con ventaja con un remate de Javi Sánchez que desarticuló Guille con una buena parada abajo. En el segundo acto, el Palencia fue mejor y un zapatazo de Álvaro, que partió de suplente, dictó sentencia en un partido equilibrado y de alternativas. En el descuento llegó la sentencia de Frodo, a la contra.

El partido arrancó pasado por agua en una tarde poco apacible para la práctica para la práctica del fútbol. Aunque los de Ruben Gala no supieron traducir esa superioridad en ocasiones cercaron el arco de Mapisa con relativo peligro. Tímidas acciones con entradas por banda con centros al área que no encontraban rematador fueron la carta de presentación de los palentinos que poco a poco se fueron haciendo con el dominio cercando el arco de Mapisa con relativo peligro. Aún así, el Llanera no le perdió la cara al partido y no renunció al ataque. Con el 0-0 se llegó al final de un primer acto en el que el dominio territorial fue para el Cristo pero la ocasión más clara para La Llanera en el tramo final (y única de la primera parte) a cargo de Javi Sánchez se perdió en el limbo. Tanto fue el cántaro a la fuente que en el 71 el Cristo lo acabó rompiendo. Álvaro desde fuera del área se inventó un derechazo inapelable. Mapisa adivinó la trayectoria pero el disparo dobló el guante del arquero para acabar alojándose en el fondo de la red.

El Llanera intentó sacudirse del asedio y tuvo sus opciones en una jugada por banda izquierda que finalizó Omar con disparo fallido que se paseó por el área. En el 67 fue Floro quien asistió en profundidad a Adri. En el mano a mano con Mapisa el futbolista palentino la echó fuera. El gol fue un jarro de agua fría para la Llanera que con el 1-0 se topó con un partido cargado de pérdidas de juego. Con la Llanera volcada Frodo en un contragolpe maestro se plantó sólo ante Mapisa y firmó el 2-0 definitivo cuando le partido agonizaba.

El entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez, “El Puma”, dijo tras la derrota de su equipo ante al Palencia (2-0) que estaba “contento con la primera parte del equipo”. El técnico asturiano puso el foco en las ocasiones erradas por su equipo: “Incluso en el tramo final pudimos irnos por delante y esa acción hubiese podido marcar el devenir del encuentro de otra manera. No fue así y en la segunda mitad el Palencia hizo cambios muy incisivos que nos hicieron daño. Jugaron mejor entre líneas y consiguieron ventaja”. El técnico del Llanera finalizó diciendo que “con el 1-0 arriesgamos más y ya sabemos de la calidad del rival. Con nosotros volcados y en el descuento lograron certificar la victoria de un partido en el que fuimos competitivos hasta el final”.