Sara Villa, la entrenadora que concilia el hockey con la maternidad

Además de un club con un currículo deportivo muy estimable, el Bádminton Oviedo también es un modelo de conciliación. Así lo puede atestiguar Sara Villa, entrenadora y empleada del CBO, que durante la Semana Santa tuvo que llevar a su hija de ocho meses, Laira María, al polideportivo Yago Lamela, con el apoyo de los dirigentes y la comprensión de los jugadores a los que adiestra. “Este gesto me da mucha tranquilidad”, asegura Villa, especialmente agradecida con César González, director técnico del Bádminton Oviedo, que le dio todo tipo de facilidades.

La vida de Sara María Villa Bouso, ovetense de 31 años, cambió cuando el pasado 16 de agosto dio a luz a su primera hija, Laira María. Tras la baja maternal se reincorporó a su puesto en el Club Bádminton Oviedo, que además del trabajo en la oficina supone sesiones de entrenamiento con jugadores de las categorías inferiores. Inicialmente no tuvo problema para compatibilizar el cuidado de la niña con su marido, David, pero en Semana Santa se vio obligada a pedir a los responsables del club que le dejasen llevarla al pabellón durante las sesiones.

“Tenía un poco de miedo por cómo iba a reaccionar Laira, pero salió muy bien”, explica Villa. “El primer día tuve que cogerla un poco en el cuello porque no se dormía, pero después pude hacer el entrenamiento con total normalidad”. La entrenadora quiere poner énfasis especial en el apoyo del club desde el primer momento: “César me dijo que no me preocupara, que iba a facilitar la conciliación. Y no solo para los entrenamientos. Por ejemplo, las horas que trabajaba antes hacía en la oficina, ahora las hago con el ordenador desde casa. Es algo que se agradece, y más cuando eres madre. Todo esto me da mucha tranquilidad porque sé que, ante algún imprevisto, puedo ir al entreno con Laira, sabiendo que está tranquila y contenta, pasando más tiempo conmigo”.

Sara Villa lleva siete años en el Club Bádminton Oviedo, una relación que empezó casi por casualidad: “Estaba estudiando Magisterio y vi un anuncio en el que buscaban monitores para actividades extraescolares. Llamé y César me dijo que era para bádminton. Había jugado un poco en el instituto y no lo dudé. Me animaron a hacer el curso de monitora. Aprendí mucho de los entrenadores sobre cuestiones básicas del bádminton y yo también les puede ayudar a ellos con aspectos sobre la organización que conocía por mis estudios de Magisterio”.

Antes de llegar al CBO, Sara Villa trabajó en una ONG. Ahora hace un poco de todo en el club, desde contabilidad y gestión de cobros al departamento de prensa, además de preparar el campus de verano. Reconoce que creyó que le iba a costar más volver a la rutina tras el nacimiento de Laira María: “Después de la baja maternal me adapté bastante bien, aunque las 16 semanas se quedaron muy cortas, sobre todo por la lactancia. Pero pude conciliar porque mi marido trabaja por la mañana y yo por la tarde”.

La experiencia que vivió en Semana Santa permite a Sara Villa incluso bromear con el futuro de Laira María en relación con el deporte de su madre. “La cría ya está empapada de bádminton. Incluso le regalaron un jersey con las iniciales del Club Bádminton Oviedo”. Pasadas las vacaciones, Laira no ha vuelto a los entrenamientos, pero su madre no descarta que reaparezca durante el verano, sobre todo coincidiendo con el campus del club.