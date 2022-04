Adiós al “míster” del Sella

Falleció ayer Manuel Moro Fernández, uno de los grandes personajes del Oriente, promotor e impulsor de la subasta del campanu del Sella y de la Fiesta del Pescador, entre otras iniciativas deportivas y tradicionales.

Se nos fue de forma discreta, sin hacer ruido. Ayer, lunes, sobre la una de la tarde, en el hospital comarcal del Oriente “Francisco Grande Covián”. Poco más de una semana desde que el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Sociedad de Pescadores El Esmerillón reconocieran su impagable labor –aquella tarde no pudo asistir- con motivo de la subasta del campanu del Sella, al pie de El Puentón. Pero, pese a que no fue posible su presencia, me consta que vivió a su manera esas muestras de cariño del mundo de la cultura ribereña y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los cangueses y canguesas.

Es un día triste para todos aquellos que estuvimos, de una u otra forma, vinculados al “Míster”, como gustaba que le llamaran. Sí, nos dejó Moro, uno de los grandes personajes de la comarca del Oriente de Asturias, pese a que era oriundo de Gijón, pero que acabó echando raíces en la vieja capital del Reino de Asturias desde mediados de los 60 del siglo pasado. Un hombre íntegro y cabal, entregado al deporte de iniciación –la antaño OJE de Cangas de Onís- cuando los medios escaseaban. Pero, gracias a su esfuerzo y generosidad, muchos chavales pudieron jugar al fútbol, practicar piragüismo o boxear.

Manuel Moro Fernández deja un enorme vacío, pues era muy querido, no solo en Cangas sino en otros concejos del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, incluso en Tresviso (Cantabria), por motivos de índole profesional. Desde siempre inculcó los valores de la solidaridad a los guajes que empezaban a dar sus primeras patadas al balón en el desaparecido campo Santa Cruz. Sobremanera, haciendo hincapié en el compañerismo y sin tener que dar ni una colleja por algún mal comportamiento. Su voz, directa al interlocutor, hacía mella. Era Moro, “el Míster”.

Tras jubilarse, sintió atracción por el ambiente ribereño y dedicó su tiempo a promover la pesca del salmón. Incluso un monolito que ensalza al “rey” del río, en pleno jardín de los Reyes Caudillos, fue idea suya. Lo propuso al Consistorio y ahí está para deleite de todo el mundo que tiene como destino la antigua Cánicas. Además, fue cofundador de la Fiesta del Pescador, evento que tiene lugar cada primer domingo de septiembre, con su tradicional campeonato de lanzamiento de mosca. Y, como no podía ser de otra manera, igualmente promotor e impulsor de la subasta del campanu del río Sella. Pero, lo más importante, sin recibir nada a cambio. Todo por la pesca y los ribereños del Sella.

A partir de ahora, tiempo tendrá en el más allá para discutir de pesca y del campanu, con sus entrañables amigos, tales como Dámaso, “el de Cañu”, y “Javi, el de La Pina”, sin olvidar a Toni Bulnes gerente del mesón El Puente Romano, ya fallecidos. Todos fueron partícipes, junto a otros ribereños, de sacar adelante aquella iniciativa que propició un cierto recelo en los primeros compases en el mundillo de la cultura ribereña, aunque acabaría por consolidarse como iniciativas que se ganaron un hueco lúdico-turístico en el calendario de Cangas de Onís. Prueba bien palpable fue el pasado 16 de abril, con alrededor de un millar de personas siguiendo “in situ” la subasta más emotiva del campanu del Sella.

Guardando su petición –en más de una ocasión me lo recordó, pero sí me autorizó a que publicase unas palabras-, Moro no tendrá funeral, ni entierro, ni tanatorio, ni habrá flores, ni coronas…. Será incinerado. Su familia cumple de esa manera con lo que él quería y deseaba, con su última voluntad. Quienes lo tratamos de cerca lo vamos a echar en falta, sobremanera algunos de sus consejos –“No te metas en política”, me insistía una y otra vez-. Y, cómo no, también le recordarán todos aquellos que estuvieron a sus órdenes en el Cánicas AC y CD Cabrales, entre otros clubes de fútbol.

Hasta siempre, Míster. ¡Que la tierra te sea leve!