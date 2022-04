La independiente Ana Baizán, con un tiempo de 58:13, y Samuel Torrico, componente del club Ecosup, que realizó un registro de 52:44, se proclamaron campeones de Stand Up Paddle (SUP) de larga distancia en la competición celebrada durante el fin de semana en el pantano de Trasona. En la prueba abierta a participantes de otras comunidades autónomas se impusieron Elene Etxebarria, independiente, con un tiempo de 58:13, y Manuel Hoyuela, del SUP Club Suances, que paró el crono en 48:14. En la cita, en la que tomaron parte más de 60 deportistas de todas las categorías y edades, se donó el 60 por ciento de la recaudación a las familias ucranianas instaladas en Asturias.