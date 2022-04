El Lobas Global Atac Oviedo ha sido a lo largo de esta temporada un motor bien engrasado, una maquinaria de precisión. Por eso reina la ilusión en el equipo ovetense a pesar de la grave lesión de una de sus piezas básicas, la pivote Celia Rojo. Tras asegurarse la continuidad del entrenador, Manolo Díaz, para la próxima temporada, el equipo ovetense perfila los últimos detalles de la eliminatoria ante el Balonmano Bolaños de Ciudad Real, con la que inicia la lucha por el ascenso a la División de Honor. La ida, el sábado a las 20 horas en Bolaños de Calatrava. La vuelta, siete días después en el Florida Arena. Si supera el cruce, espera la fase final.

Sería el premio a un campaña que en verano no imaginaban ni los más optimistas. El Lobas Oviedo ha terminado líder del grupo sin perder partido, aunque en el último encuentro de la fase regular, en Canarias, pagó un alto precio. Celia Rojo rompió el ligamento cruzado y no podrá disputar la que hubiera sido su tercera fase de ascenso con el OBF.

Hasta el momento de la lesión, todo eran sonrisas en una plantilla corta pero bien engrasada. “Lo lógico, por presupuestos, es que el Lanzarote hubiera quedado primero, era el favorito, y que nosotros estuviésemos peleando con el Cleba y con algún otro por el segundo puesto. Pero la victoria en Lanzarote en la tercera jornada cambió el guión”, explica Manolo Díaz.

Este año, además, situarse en los puestos de cabeza era más importante que nunca. La próxima campaña nace una nueva categoría, la División de Honor Oro, intermedia entre la máxima categoría y la Plata, en la que militan actualmente los equipos asturianos. Gracias a su liderato, el Lobas Oviedo ha logrado plaza en la Oro. “Mantenerse era en realidad bajar un escalón”, explica Manolo Díaz.

Por eso, pase lo que pase en la fase de ascenso, la exigencia va a elevarse para la entidad de la capital tras la mejor temporada de su historia. Jugará en un grupo único para toda España, lo que obligará a un esfuerzo presupuestario para el que cuenta con el patrocinador que firmó con el curso ya iniciado, la multinacional de transporte Global Atac.

Las jugadoras están disfrutando. Una de las que más, Carmen García-Calvo, de 23 años, que confía en poder disputar, a la tercera, una fase de ascenso íntegra, después de que las lesiones se lo impidieran en las dos ocasiones precedentes. “Tenemos un grupo que llevamos cuatro o cinco años juntas, y hemos ido incluyendo a las que vienen de la cantera, que se han acoplado muy bien. Estamos muy compenetradas en la pista y somos un grupo de amigas fuera”, dice la lateral, que también ha jugado de extremo por necesidades del guion: “Con Manolo llevo cinco años y algunos me necesita en un puesto y otros en el otro, es importante para él tener las dos opciones porque somos una plantilla corta”.

Para Míriam Cortina, central de 26 años, será su segunda experiencia en busca del ascenso. “La verdad es que al principio no nos imaginábamos para nada no perder ningún partido ni tener la mejor temporada de la historia del club. El objetivo ya está cumplido, estamos en Oro, así que no vamos con presión. A ver si tenemos suerte y disputamos la fase de ascenso, que ya sería bastante más difícil porque serían tres partidos seguidos. Habrá equipos mejores y todos tienen más rotación que el nuestro”, explica la jugadora, que avisa: “No nos vamos a rendir, como si tenemos que quedar con dos jugadoras en la cancha”.

Inés Suárez, desde su privilegiada posición en la portería, tiene claro que el secreto de este OBF es “la defensa”. La guardameta, que a sus 22 años atesora ya una gran experiencia, pues lleva en el primer equipo desde que era juvenil, está a punto de iniciar su tercera fase de ascenso. “Somos un equipo que defiende muy, muy bien, y eso te da muchos puntos. Por supuesto, mi trabajo es mucho más fácil cuando mis compañeros lo hacen bien”, argumenta Inés, que confiesa que “si me hubieran dicho al principio de la temporada que íbamos a estar invictas a estas alturas no lo hubiera creído”.

Como sus compañeras, la portera valora la conjunción que ha ido ganando el bloque: “Se lleva trabajando muchos años con el mismo grupo, tanto jugadores como entrenadores, cantera... eso da sus frutos, se ha demostrado. El único objetivo es seguir trabando y compitiendo como hasta ahora, no tengo miedo del rival porque confío en nosotras”.

La liga regular no terminó nada bien para Celia Rojo, lesionada de gravedad en el último partido y operada enseguida en Canarias para que pudiera viajar de regreso a Asturias a iniciar su recuperación. A sus 25 años, y siendo una de las capitana junto a Carmen García-Calvo, iba a disputar su tercera fase de ascenso con el club. La pivote ha tomado el percance con un espíritu envidiable: “a disfrutar de lo que queda desde otro punto de vista”.

En cuanto a su análisis de la temporada, Celia apunta que “el objetivo ya está cumplido. Si pasamos la primera eliminatoria va a ser lo máximo, y en la fase de ascenso que pase lo que tenga que pasar. Creo que vamos a pasar el cruce, después será complicado por el esfuerzo, somos pocas y hay que jugar tres partidos en tres días. Subir sería la leche”.

La jugadora ansía ya recuperarse y disfrutar de la nueva etapa que se abre en el club, con más alicientes deportivos y la buena respuesta del trabajo en la base. Celia, que entrena a equipos inferiores destaca que “se ha remontado bastante bien tras el parón inicial de la pandemia, la gente ha seguido haciéndose socia, que es el miedo que teníamos algunas, y el patrocinador es un plus para nosotras”.

Manolo Díaz lamenta la lesión de su pivote porque “es una jugadora importantísima, no solo por el tema técnico, sino por la capacidad de lucha que transmite en la pista y por su tesón, no afloja jamás. Pero además nos duele mucho por ella porque es una jugadora especial para todo el equipo”.

El entrenador ve a su equipo con ilusión, tras resetear una vez concluida la temporada, y tiene esperanzas dentro de la dificultad que supone el salto a la máxima categoría. “La fase, si entramos, parece más abierta que otros años, pero es una competición explosiva en la que marca mucho el volumen de la plantilla, y el nuestro es pequeño”.