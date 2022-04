La primera vez de Cortina

El ciclista asturiano del Movistar, Iván García Cortina, prepara la Vuelta a Asturias rodando por las carreteras del Principado desde el pasado lunes. Será su primera participación en la prueba de casa, a la que el gijonés llega muy motivado. “La verdad es que me hace ilusión correr en Asturias. No estaba previsto, pero me llamaron y vengo con ganas”, dice Cortina.

Tras el entrenamiento intenso de lunes, martes y miércoles, a Cortina le toca ir más despacio, momentos que aprovecha para charlar con amigos. “El lunes hice la primera etapa y entrené solo, pero hoy (por ayer) y mañana voy a entrenar más tranquilo de cara a la Vuelta”, comentaba durante el entrenamiento que realizó en compañía del cicloturista gijonés Aitor Redondo. Tras estudiar el recorrido de la 64.ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias, Iván García Cortina hace un primer análisis: “La primera etapa es dura, la segunda también y la tercera dura también”, comenta entre risas el asturiano. El ciclista de Movistar, forjado en la escuela de Las Mestas, recuerda con agrado su victoria en la Clásica Lena Destino Ciclista junior, que se disputó en Pola de Lena en 2013. Con la línea de meta de mañana situada en el mismo sitio, confiaba en poder volver a levantar los brazos, pero el recorrido le hacer ser cauto. “Pensé que la primera etapa iba a ser más asequible, con Carabanzo solo, pero tenemos La Collaona, que después del descenso camino de Figaredo puedes recuperar. Pero la dificultad llega con los puertos que se encadenan al final, La Cabana, Fresneo, que se sube por Mieres y Carabanzo, todos muy seguidos y con rampas del 11 por ciento, por lo que se hace muy duro. El año pasado ganó Quintana y llegaron todos los escaladores adelante, así que por algo será”, explica Cortina. El Movistar decidió incluir al asturiano en el equipo, a pesar de que no estaba previsto. Cortina viene de hacer un buen papel en las clásicas, pero duda de que su estado de forma sea el mejor para afrontar la carrera. “Llevaba tres días de vacaciones y tuve que retomar otra vez. En las clásicas pierdes la forma siempre. Corres un día, descansas dos, corres otra y descansas tres días. De cómo llegas de forma a la primera a cómo estás en la última cambia mucho, vas perdiendo la forma. No mucho, pero sí que pierdes forma y los esfuerzos que haces allí son cuatro o cinco minutos intensos, por eso ahora no tengo las piernas para las subidas. Es la incertidumbre que tengo. Entrenando me encuentro bien, pero en carrera no sé cómo iré”. En cuanto a los candidatos para ganar la Vuelta, Iván García Cortina considera que, con la baja de Nairo Quintana, Simon Yates parte como favorito. El gijonés también advierte de que el andaluz del Total Energies Cristian Rodríguez es un hombre a tener en cuenta. Sin olvidar a sus compañeros del Movistar. “Tenemos buen equipo, viene el colombiano Iván Sosa y Antonio Pedrero, que el año pasado estuvieron ahí, son buenos escaladores y la carrera está muy bien para ellos”, finaliza Iván García Cortina.